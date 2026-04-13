京都府・南丹市の山の中から、13日、子どもとみられる遺体が見つかったということです。南丹市では小学校6年生の男子児童が行方不明になっていて警察が捜索を続けています。

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京都･南丹市の山中から｢子どもとみられる遺体｣発見 警察署前から中継

高柳光希キャスター：

京都府・南丹市の南丹警察署から中継でお伝えします。

京都府・南丹市の山の中から、13日、子どもとみられる遺体が見つかったという情報が入っています。南丹市では現在小学6年生の男子児童・安達結希さんが行方不明となっていて警察が捜索を続けているという状況でした。





警察は身元を今調べているということですが、現状としては、子どもとみられる遺体が見つかったという情報です。警察署の前から中継でお伝えしていますが、何分かほど前からこの辺りもザワザワしてきまして。もしかしたら、このあと警察署の職員から取材ができる状況になる可能性があります。――夕方に規制線が外れた時間帯、捜索が終わった時間帯というのは、何時ごろでしょうか？高柳キャスター：先ほど取材をした南丹市の山の中からは午後4時まで捜索が続けられていまして、その時点で警察車両は、ほぼいなくなりました。

午後5時の時点で規制線も解除されたので、山の中に関しては捜索が終わったという私の認識でしたが、2時間ほど経って新しく入ってきた情報によると、子どもとみられる遺体が発見されたということです。

山中での捜索は傾斜も「子どもが入れるような場所でなかった」

――現場にいて、どのくらい前にどういう動きがあったのでしょうか。



高柳キャスター：

先ほど中継でお伝えした靴が見つかった山の中から、南丹警察署まで車で大体20分ほどです。中継が終わって規制線が解除されたということで、規制されていたエリアのリポートなどを撮りました。



そこから20分ほどかけて、この場所に来て、車から降りると少しざわざわした様子がありました。



13日は、50人態勢での捜索でした。私が見たかぎりでは捜査員が山中に20人ほどいたので、そこから見つかったという温度感ではなかったのかなと思います。もしかすると、その他の捜索で見つかった可能性も考えられると思います。

ーー靴が見つかった場所での、13日の捜索だったわけですが、子どもが入れるような場所ではなく、傾斜もかなり急だという話でしたよね。

高柳キャスター：

街灯などもほとんどなくて、民家は一定の地域にはありますが、それ以外はほとんど街灯などはなく傾斜もきつく、「子どもが一人で入ることは考えられない」と地元住民の皆さんもおっしゃっていましたので、そこから、もし遺体が見つかったとすると一人でそこに入るのは考えられないのではないかと思います。