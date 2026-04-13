京都男児不明から3週間 “靴”発見現場で重点的な捜索…場所・状態から考えられることは？
京都府南丹市で男子児童の行方がわからなくなってから、13日で3週間です。12日に山の中で発見された“靴”。その発見場所や状態から考えられることを専門家に聞きました。
■行方不明から3週間 多くの捜査員が道なき道へ
鈴木しおり記者（every.取材班）
「午後5時すぎ、靴が見つかった現場付近です。先ほどまでこちらに規制線が張られていたのですが、現在は解除されています。規制線の奥を見てみますと、数メートルほどの大きな窪（くぼ）みになっていますね」
うっそうと茂った山の中。新たな手がかりは見つかったのでしょうか。この場所で捜索が行われるのは、少なくとも13日で5日連続。
鈴木しおり記者（every.取材班）
「午前11時23分、ヘルメットをかぶった捜査員が警察車両から出てきました。手には捜索に使う棒でしょうか」
京都府南丹市の一角に集まる多くの捜査員。足を止め山の奥に目を向けると、道なき道へと入っていきます。
鈴木しおり記者（every.取材班）
「木々が生い茂る急な斜面を捜査員が登っていきます」
■結希くんが履いていたスニーカーか…特徴似た靴見つかる
12日、この場所で“大きな手がかり”となりそうな、結希くんが履いていたものと特徴が似た靴が見つかったのです。
警察によりますと、先月23日から行方がわからなくなっている小学6年生の安達結希くん。3週間、懸命な捜索が続いています。
13日の捜索場所は結希くんが通う小学校から、南西方向におよそ6キロ。結希くんの自宅との間に位置する山の中です。
鈴木しおり記者（every.取材班） 12日
「懐中電灯で照らしながら、作業が続いています」
この付近で見つかった“靴”。捜査関係者によりますと、発見場所は山のふもとだといいます。
鈴木しおり記者（every.取材班） 12日
「藪（やぶ）の中から見つかったものでしょうか、鑑識が黒い靴を調べています」
鑑識作業の隙間からは、両足がそろった黒色のナイキのスニーカーが。結希くんの情報提供を呼びかける張り紙に載っていた靴も、黒色のナイキのスニーカー。
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比べてみると、上が黒色で靴底は白色、ナイキのロゴと似ている点が。結希くんが履いていたものなのでしょうか。見つかった靴には、土でしょうか、茶色い汚れがついているようにみえます。
靴が見つかった周辺の山は、朽ちた木が多く横たわる場所も。
鈴木しおり記者（every.取材班）
「森の中を進んでみますと、枝葉がかなり積もっていて足元が悪い。真新しいタイヤの跡です。警察車両のあとでしょうか。この山を登るには小さな川を越える必要があります。奥を見てみますと、登るのも大変なかなり急な斜面となっています」
地元の人によりますと、この山は「ほったらかしで荒れ放題、めったに人が入ることはない」ということです。
■“結希くんの靴”の場合…土地勘のある何者かが関与？
発見された“靴”について、元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏は。
元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏
「靴は地元の人も入っていかないようなところにあったという。警察の捜索が及ばないと思って、土地勘のある第三者が置いた可能性が高いのかなと」
結希くんの靴だった場合、土地勘のある何者かが関わっているのではと指摘。また、“靴の状態”からわかることもあるといいます。
元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏
「両方そろっていれば、結希くんがそこで靴を脱いだ、どこかにいなくなった、誰かがさらったのかとカムフラージュ的に偽装するためのものではないか」
今後の捜索はどう進んでいくのか。
元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏
「元々靴が見つかったエリアは、警察が独自で捜査して入手した情報も含めて確度が高い情報、だからこそ、3日、4日もかけて続けてやる。また、衣類であるとか帽子であるとか、結希くんの関係のものが見つかるんじゃないかと、捜査には勢いがつくと思う」
警察は今後、DNA型鑑定をするとみられます。警察は行方不明以降、市内全域をこれまでにのべおよそ1000人で捜索。結希くん発見への糸口は見つかるのでしょうか。（4月13日午後5時53分ごろ放送『news every.』より）