京都府南丹市で男子児童の行方がわからなくなってから、13日で3週間です。12日に山の中で発見された“靴”。その発見場所や状態から考えられることを専門家に聞きました。

■行方不明から3週間 多くの捜査員が道なき道へ

鈴木しおり記者（every.取材班）

「午後5時すぎ、靴が見つかった現場付近です。先ほどまでこちらに規制線が張られていたのですが、現在は解除されています。規制線の奥を見てみますと、数メートルほどの大きな窪（くぼ）みになっていますね」

うっそうと茂った山の中。新たな手がかりは見つかったのでしょうか。この場所で捜索が行われるのは、少なくとも13日で5日連続。

鈴木しおり記者（every.取材班）

「午前11時23分、ヘルメットをかぶった捜査員が警察車両から出てきました。手には捜索に使う棒でしょうか」

京都府南丹市の一角に集まる多くの捜査員。足を止め山の奥に目を向けると、道なき道へと入っていきます。

鈴木しおり記者（every.取材班）

「木々が生い茂る急な斜面を捜査員が登っていきます」

■結希くんが履いていたスニーカーか…特徴似た靴見つかる

12日、この場所で“大きな手がかり”となりそうな、結希くんが履いていたものと特徴が似た靴が見つかったのです。

警察によりますと、先月23日から行方がわからなくなっている小学6年生の安達結希くん。3週間、懸命な捜索が続いています。

13日の捜索場所は結希くんが通う小学校から、南西方向におよそ6キロ。結希くんの自宅との間に位置する山の中です。

鈴木しおり記者（every.取材班） 12日

「懐中電灯で照らしながら、作業が続いています」

この付近で見つかった“靴”。捜査関係者によりますと、発見場所は山のふもとだといいます。

鈴木しおり記者（every.取材班） 12日

「藪（やぶ）の中から見つかったものでしょうか、鑑識が黒い靴を調べています」

鑑識作業の隙間からは、両足がそろった黒色のナイキのスニーカーが。結希くんの情報提供を呼びかける張り紙に載っていた靴も、黒色のナイキのスニーカー。

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比べてみると、上が黒色で靴底は白色、ナイキのロゴと似ている点が。結希くんが履いていたものなのでしょうか。見つかった靴には、土でしょうか、茶色い汚れがついているようにみえます。

靴が見つかった周辺の山は、朽ちた木が多く横たわる場所も。

鈴木しおり記者（every.取材班）

「森の中を進んでみますと、枝葉がかなり積もっていて足元が悪い。真新しいタイヤの跡です。警察車両のあとでしょうか。この山を登るには小さな川を越える必要があります。奥を見てみますと、登るのも大変なかなり急な斜面となっています」

地元の人によりますと、この山は「ほったらかしで荒れ放題、めったに人が入ることはない」ということです。

■“結希くんの靴”の場合…土地勘のある何者かが関与？

発見された“靴”について、元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏は。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「靴は地元の人も入っていかないようなところにあったという。警察の捜索が及ばないと思って、土地勘のある第三者が置いた可能性が高いのかなと」

結希くんの靴だった場合、土地勘のある何者かが関わっているのではと指摘。また、“靴の状態”からわかることもあるといいます。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「両方そろっていれば、結希くんがそこで靴を脱いだ、どこかにいなくなった、誰かがさらったのかとカムフラージュ的に偽装するためのものではないか」

今後の捜索はどう進んでいくのか。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「元々靴が見つかったエリアは、警察が独自で捜査して入手した情報も含めて確度が高い情報、だからこそ、3日、4日もかけて続けてやる。また、衣類であるとか帽子であるとか、結希くんの関係のものが見つかるんじゃないかと、捜査には勢いがつくと思う」

警察は今後、DNA型鑑定をするとみられます。警察は行方不明以降、市内全域をこれまでにのべおよそ1000人で捜索。結希くん発見への糸口は見つかるのでしょうか。

（4月13日午後5時53分ごろ放送『news every.』より）