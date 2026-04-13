お笑いトリオ、パンサーの尾形貴弘（48）と菅良太郎（44）が13日、都内で映画「サンキュー、チャック」の「サンキュー試写会」に登壇した。

同作は、未曽有の自然災害が地球を襲い、ネット、SNSなど全ての通信手段がダウンしていく中で突如現れた謎の広告に記載された「チャック」とは何者なのか、謎を1つずつ解き明かすことによって、人生の終わりを恐れる必要などないことを証明するヒューマン・ミステリー。

尾形は代名詞の「サンキュー！」を叫びながら登場。水色チェック柄を着て「サンキューチェック」スタイルだと熱く語ると、相方の菅から「肝心な時はありがとうございますって言う」とツッコミが入った。

同作を見て尾形は「明日から元気がもらえる」と力説し、菅は「皆の中に存在しているお話だと思います。めちゃくちゃ考えさせられる」と身近なテーマだと捉えた。

自身が「サンキュー」を伝えたい人を聞かれると尾形は「家族サンキュー！」と回答。「出会った人全員家族だと思っています」と力強く話し会場を見渡すと、尾形の愛娘、さくらちゃんからサプライズの手紙も届いた。

「パパへ いつも大好きでいてくれてありがとう」から始まり、「これからもずっと大好き。サンキュー！」と愛がこもったメッセージが読み上げられると目を赤くし「サンキュー！さくら！」と勢いよく喜び、次第に「もう宝物です」、「俺ローン返済がんばるわ！うれしい！」、「娘が40歳くらいまでは一緒に住もうかな」と文章に変化。菅のツッコミ通り、大切な瞬間は丁寧な言葉で愛娘からの愛をかみしめた。