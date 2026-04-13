ボーフムMF三好康児が今季3点目!! 鮮やかな左足シュート突き刺し、4試合ぶり白星獲得に貢献
ボーフムに所属するMF三好康児が今季リーグ戦3点目を挙げた。
12日に開催されたブンデスリーガ2部第29節でボーフムはブラウンシュバイクをホームに迎えた。前半13分に幸先良く先制すると、45+5分には三好が結果を残す。
右サイドに送られたボールに反応した三好は、PA内のFWフィリップ・ホフマンへと預けて自らもPA内へ。ホフマンがコントロールし切れなかったボールに走り込むと、左足でフィニッシュ。鮮やかな軌道を描いたシュートがゴールマウスに吸い込まれ、貴重な追加点が生まれた。
三好の8試合ぶりとなる今季3点目でリードを広げたチームは、後半に入っても2点を加点して4-1の勝利。三好は後半40分までプレーし、4試合ぶりの白星獲得に貢献している。
12日に開催されたブンデスリーガ2部第29節でボーフムはブラウンシュバイクをホームに迎えた。前半13分に幸先良く先制すると、45+5分には三好が結果を残す。
右サイドに送られたボールに反応した三好は、PA内のFWフィリップ・ホフマンへと預けて自らもPA内へ。ホフマンがコントロールし切れなかったボールに走り込むと、左足でフィニッシュ。鮮やかな軌道を描いたシュートがゴールマウスに吸い込まれ、貴重な追加点が生まれた。
前半終了間際に #三好康児 が今季3得点目を決める!— イージースポーツ (@easysportsjp) April 12, 2026
ホフマンとの連携から、走り込んだ三好が一振り
左上に突き刺す完璧な一撃⚡️#イージースポーツ2
⚽ブンデスリーガ2部
VfLボーフム vs アイントラハト・ブラウンシュヴァイク
4月12日(日)
視聴はこちら https://t.co/hMdZ0GZUrk pic.twitter.com/QTDHHiOu4P