前半終了間際に #三好康児 が今季3得点目を決める!



ホフマンとの連携から、走り込んだ三好が一振り

左上に突き刺す完璧な一撃⚡️#イージースポーツ2



⚽ブンデスリーガ2部

VfLボーフム vs アイントラハト・ブラウンシュヴァイク

4月12日(日)

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