本日の日経平均株価は、米国とイランの和平協議が決裂を受けリスク回避の売りが優勢となり、前週末比421円安の5万6502円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は31社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、2月中間期好調で通期業績・配当予想を上方修正した良品計画 <7453> [東証Ｐ]、岩井コスモ証券が目標株価を6万6000円→7万8000円に引き上げたファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、栄研化学 <4549> [東証Ｐ]、古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、サムコ <6387> [東証Ｐ]、あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]の4社は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品

<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品

<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品

<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業

<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品

<5532> リアルゲイト 東Ｇ 不動産業



<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属

<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<6323> ローツェ 東Ｐ 機械

<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器

<6387> サムコ 東Ｐ 機械

<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械

<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械

<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器



<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器

<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器

<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7453> 良品計画 東Ｐ 小売業

<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業

<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業

<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業

<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業



<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



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