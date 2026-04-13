【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】アメリカ代表FWの「赤ちゃん」が中継登場

激闘が繰り広げられたピッチから一転、中継カメラが捉えた愛らしい“VIP”の姿に、視聴者も解説陣もメロメロになった。アメリカ女子代表FWの愛娘が映し出された心温まるシーンが、大きな話題を呼んでいる。

日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝に導いたニルス・ニールセン監督が4月2日に電撃退任となり、狩野倫久監督代行の指揮下で迎えたパリ五輪金メダリストとのアウェー3連戦の1試合目は、1−2で黒星となった。

この試合においてアメリカ側で最も注目されたのが、18か月ぶりに代表復帰を果たしたFWソフィア・ウィルソン（旧姓スミス）だ。2022年のアメリカ年間女子最優秀選手に輝き、2024年パリ五輪で金メダルに貢献するなど世界屈指のFWとして鳴らした彼女は、2025年1月にNFL選手のマイケル・ウィルソンと結婚して産休入り。同年8月に長女のジアンナ・カプリちゃん（愛称ジジちゃん）を出産した。

出産からわずか8か月しか経過していないが、この日本戦では堂々とCFでスタメン出場。アメリカ女子代表では18人目の「ママさん選手」となり、試合中にABEMAで解説を務めた丸山桂里奈さんも「海外の選手は出産して戻る選手が多いですけど、凄いですよね。私は絶対に無理って思いました。モチベーション的にも肉体的にも凄いですよ本当に」と驚愕しきりだった。

出産から8か月後とは思えない鋭いプレーでなでしこの脅威となったウィルソンは、67分までプレー。交代でピッチを退く際には、スタジアムの現地ファンから盛大な拍手が送られた。

現地ファンも「ジジが映った！」など反応

すると、中継カメラはスタンドのガラス張りの部屋にフォーカス。そこには、父親に両手を支えられながらテーブルの上にちょこんと立つジジちゃんの姿が映し出されたのだ。この愛らしい姿に、丸山さんも思わず「可愛いいー！赤ちゃんだ！あにゃにゃー！」と声を弾ませてメロメロだった。

ABEMAのコメント欄やSNSも「かわよ」「ベイビーちゃん」「赤ちゃんめっちゃかわいい」「小さいだけでかわいいってなっちゃうよー」「ママが美人さんだからお子さんも美人さんだねー」「未来のサッカー選手だね」と大盛り上がり。さらに丸山さんに対して「あにゃにゃーてw」「母性が漏れ出とるぞ」とツッコミを入れる声も上がった。

試合後にはピッチへと降り、ママやチームメイトたちを笑顔にさせたジジちゃん。アメリカのファンもSNS上で「なんて可愛らしいの」「最高の癒し」「ジジが映った！」「ジジとパパもいたのか」「USWNT（アメリカ女子代表の愛称）が母と選手の両立を促進してることは本当に素晴らしい」など多くの反響が出ていた。

日本とアメリカとの試合は、第2戦（日本時間4月15日11時から）と第3戦（同4月18日10時から）と続く。出産から8か月後とは思えないママさん選手、ウィルソンのパフォーマンスは今後も必見だ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

