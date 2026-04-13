ドキュメンタリー監督の山崎エマ氏（36）が13日、都内で、初の著書「それでも息子を日本の小学校に通わせたい」（新潮社）の刊行記念トークイベントを行った。英国人の父と日本人の母を持ち、日英米の教育環境を経験してきた山崎監督が、日本の小学校教育の強みを掘り下げた。

同監督は、公立小学校を長期取材した「小学校〜それは小さな社会〜」（英題：Instruments of a Beating Heart）が第97回米アカデミー賞の短編ドキュメンタリー賞にノミネートされた。日本では掃除や給食配膳を子どもたち自身が行う。「日本の小学校の在り方は（日本人にとっては）当たり前すぎて。『違う』と比べるポイントがあると世界は驚く。それをベースに撮影しました。ここまで広がったのは想像以上だった」と振り返った。

この短編は、もともと長編だったものを短く編集した。同監督は「長編版がアメリカのエミー賞にもノミネートされまして。テレビ界のアカデミー賞なんですけど。アメリカの放送局で放送されたことで応募資格をゲットして、来月また授賞式です」と“最新情報”を明かした。

3歳の息子を持ち「いろんなモチベーションが息子がいるからになっている」という。ゲストで登場した講談師の神田伯山（42）も「テレビ的なドキュメンタリーなら、おもしろくしようとしたり数字取ろうと山をつくったりすると思うんですけど、それ以上に愛情が深い」と著書と映画を絶賛。山崎監督は「今日に向けて神田伯山さんのことをいろいろ調べたら『毒舌』って出てきて、何言われるか分かんないぞと思って来た。そう言っていただけると、どうしていいか分からない」と“ほめ殺し”に照れていた。