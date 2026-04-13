◆第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場、障害芝４２６０メートル）

最高のパートナーと、胸が躍る大一番へ。２１年のセレクトセールで、４億１０００万の高値がついたホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は、初障害となった２走前は３秒差の大差勝ち。前走の三木ホースランドパークＪＳでも、重賞２勝の実力馬スマイルスルーを１秒７（１０馬身）も引き離して圧勝し、障害転向後２連勝を飾った。鞍上の小野寺祐太騎手＝栗東・フリー＝が「メンバーも強力でしたし、阪神も初めて。思っている以上にこなしてくれて、乗っていてびっくりしました」と舌を巻く強さだった。

さらに驚かせたのが、中山グランドＪへの参戦だ。「レースの後の状態が非常に良かった。他の馬と違うところは、回復力のすごさです」。矢作厩舎陣営とも意見が一致。「ＪＧ１は年間２回しかない。いい状態でいけるのなら、挑戦しようと」と大きなチャレンジが決まった。

２２年に美浦から栗東に拠点を移した鞍上にとっても、初のＪＧ１制覇のチャンス。「これほど想像を超える馬に巡りあったのは初めて。どこまで一緒にいけるのか楽しみですね」と不安よりも期待が大きい。１４日に中山へ移動し、前日までバンケットの練習を行う。もちろん、小野寺も帯同する。ハードル界に現れた超新星が、最高峰の舞台でどんな輝きを放つのか、興味は尽きない。（山下 優）