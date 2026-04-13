「重たいバッグ」耐えられない人に！【ハニーズ】肩掛けしやすい♡「軽量バッグ」

お出かけのときは、なるべく身軽でいたいもの。一軍バッグを買い足すなら、デザインだけでなく使いやすさも重視して選びたいところです。そこで今回は【ハニーズ】で見つけた「軽量バッグ」をご紹介します。物を整理しやすく、大人コーデになじむシンプルで上品なデザインを厳選しました。

上品デザインの軽量バッグ

【ハニーズ】「軽量両あおりミニバッグ」\2,680（税込）

前後にあおりポケット付きで、物を整理しやすいミニバッグです。背面ポケットにはICカードなどを入れられるポケットもあります。約230gの軽量設計で、旅行などでも重宝しそう。大人のきれいめコーデにもマッチするレザー調素材とゴールド金具で、持っておくと幅広いシーンでヘビロテできるかも。

軽量 & シンプルで合わせやすいきれいめバッグ

【ハニーズ】「軽量両あおりショルダー」\2,780（税込）

より収納力が欲しいなら、こちらのショルダーバッグがおすすめ。500mlのペットボトルや長財布も入るサイズです。こちらも約370gと軽量で、前後にあおりポケット付き。デイリーにも使いやすそうです。淡いカラーから濃いカラーまで揃っており、きちんと感のある着こなしにもマッチするはず。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M