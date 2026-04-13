DIR EN GREYの薫が語る、問題作『MORTAL DOWNER』の核心
“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第124号が4月15日に発売となる。同号の表紙巻頭は、DIR EN GREYのギタリスト、薫だ。
DIR EN GREYは4月8日、前作『PHALARIS』以来3年10ヶ月ぶりとなるニューアルバム『MORTAL DOWNER』をリリースした。『ROCK AND READ 124』では、全14曲中9曲の原曲を作り、全曲のアレンジも手掛けているバンドリーダーの薫が、アルバムの全曲解説をした。
発売直後から賛否両論が渦巻いている問題作『MORTAL DOWNER』だが、彼らはどんな思いで各楽曲を制作したのか。アルバムをより深く理解するためのインタビューが届けられる。
バックカバーは2月17日に急逝したLUNA SEAの真矢。“In memory of 真矢”と題して、『ROCK AND READ』の前身でもある音楽雑誌『バンドやろうぜ』にて1997年に行われた真矢の単独ドラムヒストリーインタビューや、『ROCK AND READ』でのライヴレポート写真などが掲載される。
■『ROCK AND READ 124』
2026年4月15日(水)発売
定価1,300円(＋税)
A5判／240頁
●cover
薫(DIR EN GREY)
●back cover
真矢(LUNA SEA)
●live report
LUNA SEA
黒夢
KIRITO
sukekiyo
Petit Brabancon
有村竜太朗
DEZERT
甘い暴力
●interview
Lucy
kyo(D’ERLANGER)
GUMMY
vistlip
アルルカン
The Brow Beat
PENICILLIN
智也(Royz)
甘い暴力
関連リンク
◆ROCK AND READ オフィシャルX
◆DIR EN GREY オフィシャルサイト