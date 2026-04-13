“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第124号が4月15日に発売となる。同号の表紙巻頭は、DIR EN GREYのギタリスト、薫だ。

DIR EN GREYは4月8日、前作『PHALARIS』以来3年10ヶ月ぶりとなるニューアルバム『MORTAL DOWNER』をリリースした。『ROCK AND READ 124』では、全14曲中9曲の原曲を作り、全曲のアレンジも手掛けているバンドリーダーの薫が、アルバムの全曲解説をした。

発売直後から賛否両論が渦巻いている問題作『MORTAL DOWNER』だが、彼らはどんな思いで各楽曲を制作したのか。アルバムをより深く理解するためのインタビューが届けられる。

バックカバーは2月17日に急逝したLUNA SEAの真矢。“In memory of 真矢”と題して、『ROCK AND READ』の前身でもある音楽雑誌『バンドやろうぜ』にて1997年に行われた真矢の単独ドラムヒストリーインタビューや、『ROCK AND READ』でのライヴレポート写真などが掲載される。

■『ROCK AND READ 124』

2026年4月15日(水)発売

定価1,300円(＋税)

A5判／240頁

●cover

薫(DIR EN GREY)

●back cover

真矢(LUNA SEA)

●live report

LUNA SEA

黒夢

KIRITO

sukekiyo

Petit Brabancon

有村竜太朗

DEZERT

甘い暴力

●interview

Lucy

kyo(D’ERLANGER)

GUMMY

vistlip

アルルカン

The Brow Beat

PENICILLIN

智也(Royz)

甘い暴力