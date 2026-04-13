フリーの岡副麻希アナウンサーが娘の入園式を報告した。

１３日までにインスタグラムで「先日、娘の入園式でした 娘の喜ぶ顔見たさに入園準備、慣れないお裁縫、お友達と励まし合いながら頑張りました！笑おともだちや先生たちとめいいっぱい、たのしい時間を過ごせますように」とつづり、娘との親子ショットを公開。

「当の娘ですが入園してからの毎日今のところズボンを履いて登園したことがなく今週五日間毎朝生脚登園 娘にとっての可愛い！かっこいい！が受け入れられず 大人の当たり前を譲れず三月の中旬あたりいっぱいいっぱいになって泣いたことも笑 だけど今週先生方に『これもいい思い出になりますよ』と言っていただいてとっても気が楽になりました（元気いっぱいに登園してくれて何よりと思えるようになりました 甘いかもしれないけれど）」とつづった。

「話戻りまして入園式に出発前、せっかくなので出張中のパパともテレビ電話をしたものの電波が悪すぎて誰かわからない状態」「これもいい思い出」と続け、テレビ電話画面の写真も添えた。

この投稿にファンからは「ご入園おめでとうございます」「まじで優しいお姉さんみたいなお母さん」「おめでとうございます!ママこれからも大変ですね」「可愛いです」などのコメントが寄せられている。

岡副アナは、２０２２年４月にレーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を公表し、２４年５月に第１子となる長女を出産した。