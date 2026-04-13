【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、自身のＳＮＳで、ローマ教皇レオ１４世がイランの核兵器保有を容認していると一方的に主張し、「核兵器への弱腰な姿勢は到底受け入れがたい」と非難した。

米大統領がローマ教皇を非難するのは異例だ。

トランプ氏は、米大統領を批判する教皇は望まないと投稿し、「過激な左派に迎合することをやめ、政治家ではなく偉大な教皇になることに専念すべきだ」と主張した。教皇が米国出身であることを理由に「米国人というだけで選ばれた。私がホワイトハウスにいなければ、（教皇は）バチカンにいなかっただろう」との持論を展開した。

ＡＰ通信によると、教皇は１１日、バチカンでの会合で「自己崇拝や力の誇示、戦争はもうたくさんだ」と述べていた。対イラン軍事作戦を続けるトランプ政権を念頭に置いた発言と受け止められている。バチカン公式メディアによると、教皇は１３日、記者団に対し、「私は政治家ではなく、彼（トランプ氏）と議論するつもりはない」と述べ、「世界のすべての指導者に言いたい。戦争を終わらせ、平和と和解を促進しよう」と訴えた。