犬が歩くときに『おしりを振る』理由5選

おしりをプリプリと振りながら歩くワンコの後ろ姿はとっても可愛らしいもの。しかし、飼い主さんであれば「なぜおしりを振っているのか」理由を理解しておきたいですよね。愛犬の心理が分かると関係性もより深まるはずですよ。

1.嬉しい・楽しい

犬は嬉しいときや楽しいときに、感情が高ぶっておしりを振ることがあります。ごはんや散歩の準備をしていると、嬉しい期待で自然とおしりがフリフリと動いてしまうのです。このとき、尻尾も一緒に振っていることが多いでしょう。

また、飼い主さんとおもちゃで遊んでいるとき、ドッグランで他のわんこと走り回っているときなども、楽しい気持ちがあふれて興奮状態からおしりを振ってしまいます。こういった気持ちの時は表情も明るいので、一目で分かるでしょう。過度に興奮させないように気を付けながら、見守ってあげてください。

2.遊びのお誘い

犬は飼い主さんや他のわんこと遊びたいとき、さまざまな方法で「遊ぼうよ！」と誘ってきます。そのひとつが頭を低くお尻を突き上げて、フリフリと左右におしりを振る仕草。一般に『プレイバウ』と呼ばれるお誘いのポーズです。

警戒しているようにも見えるポーズですが、ポジティブな表情であることは一目瞭然。目の前の相手と遊びたいときのサインですので、こちらもあたたかく見守ってあげましょう。

3.気分が良い

飼い主さんに撫でてもらっているときに、「気持ちいいなぁ」と気分が良いときにもおしりを振ることがあります。嬉しい・楽しいときとは異なり、ゆっくりとおしりや尻尾を振ります。

リラックスの極みのような状態ですので、犬の表情も柔らかく目を細めるなど心地よさそうにしていることでしょう。

4.おしりに違和感がある

おしりにうんちがついていたり、肛門嚢に分泌物が溜まっている場合は、違和感からおしりを振って歩くことがあります。病気やケガとは異なりますが、本人はとても不快に感じている状態なので、必要に応じて適切なケアをしてあげましょう。

5.股関節や筋肉の痛みによるもの

前述の違和感とは異なり、股関節の変形による痛みや歩きにくさから、おしりを振って歩かざるを得ない状況の場合もあります。また、 後ろ足や腰のコリが原因で足が出しにくいために腰を振って補っている場合も。お尻を振る原因が病気の可能性もあるため、十分な注意が必要です。詳しくは次項でお伝えします。

治療が必要な危険な状態には要注意

犬がおしりを振って歩くのはポジティブな理由が多いですが、その裏には病気が隠れている可能性も。こういった状態が見られた場合は要注意です。

おしり周りが赤く腫れている・出血がある おしりを床にこすりつけるように歩く 腰やおしりをくねくねさせて歩く 歩き方が急におかしくなった

これらは肛門付近の不快感や神経・関節の痛みによる危険なサインの可能性があります。股関節形成不全などの関節疾患や、肛門嚢（こうもんのう）のトラブル、椎間板ヘルニアといった病気が隠れているかもしれません。早めにかかりつけの動物病院へ連れて行き、原因を突き止めてもらいましょう。

まとめ

犬がおしりを振って歩くときは、ポジティブな心理であることがほとんどです。過度な興奮状態にならない限りは、見守ってあげてください。

ただし、おしりを頻繁に気にしていたり、歩き方に違和感がある場合は病気の可能性が疑われます。おしりを振る以外の症状の有無も確認し、継続して違和感がある場合は、速やかに動物病院で診てもらうようにしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)