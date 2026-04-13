ある日、くしゅくんへ「ちょっとだけ出かけるので留守番していて欲しい」と声をかけたご主人。するとくしゅくんはしばらく顔を見つめた後、ようやくしてくれた返事がまるで人間のようだと大きな反響を呼びました。

「言葉をちゃんと理解してますね」「よーく考えてからの…うん！がかわいい～！」などと評判となり、29万回以上再生されています。

【動画：パパが犬に『お留守番をお願いした』結果→完全に言葉を理解して…まさかの『人間すぎる返事の仕方』】

くしゅくんはお留守番

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『kayachan91 』へ投稿された、とうとう言葉を理解した柴犬「くしゅくん」の様子です。この日ご主人は、くしゅくんに大切な話をしなければならなかったのだそう。

それは「ちょっと出かける」ということと「くしゅくんはお留守番」ということ。お利口さんな様子でいるところへご主人がそれらを伝えてみると、思いがけない反応が返ってきたのだといいます。

しばらくの間の後…？

ご主人から「いいか？」と尋ねられたくしゅくんの反応はというと、まずは微動だにせずじっと見つめるというもの。そのままじっくりと間を取ってから、小さく「うん」と言ってうなずいたのでした。

文句を言うわけでも飛びついたりするわけでもなく、ただ「うん」とうなずくだけという反応を見せたくしゅくんに、会話を理解しはじめたと驚くと同時に、あまりの可愛さに思わず吹き出してしまったのだそうです。

この投稿へは「ちょっと考えてから『うん』って言うのかわいい」「人間みたいにちゃんと頭を下げてうなずいていますね」「ずっと主さん見つめて忠実なワンちゃん」「可愛すぎる完全に理解してる」など、うなずくまでの完璧な間とあまりの愛らしさに魅了された視聴者から、たくさんのコメントと2万件以上のいいねが寄せられています。

お昼寝中のくしゅくん

またある時、くしゅくんは床でお昼寝をしていたのだそう。夢を見ていたのか、ふいに、「ウー、ワンッ」と寝言を言ってしまったといいます。

自分の声で目を覚ましたくしゅくんは、びっくりした様子。ゆっくり頭を持ち上げて、後ろを振り返ります。その姿は、まるで「誰？今吠えたのは…」と、後ろを確認しているかのようだったそうです。

もちろん、そこには何もいません。不思議そうな面持ちで、ふたたび元の体勢に戻ったくしゅくんなのでした。

賢いくしゅくんの、ちょっとお茶目な一面でした♪

TikTokアカウント『kayachan91』では、柴犬「くしゅくん」と飼い主さんとの、可愛らしさ満載な日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kayachan91」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。