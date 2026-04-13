「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、オリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」から、美容成分配合の機能性表示食品「matsukiyo LAB ミックスベリーコラーゲンウォーター」、「matsukiyo LAB ゆず＆レモングラスヘスペリジンウォーター」を、4月11日に全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで販売を開始した。

昨今、健康意識の高まりを背景にソフトドリンク市場は拡大しており、中でも気分や目的に合わせて選べるフレーバードリンクの市場が伸長。こうしたなかで、同社のプライベートブランド商品を生み出す社内プロジェクトにおいて、「特別な日の前だけでなく、忙しい日々の中でも無理なく美容成分を摂取できるドリンクが欲しい」という女性社員の声が挙がったことをきっかけに、毎日続けやすいドリンクタイプのインナーケア商品の開発に至った。

同商品は、肌の潤いを維持することで、肌の健康の維持に役立つことが報告されている「コラーゲントリペプチド（GPHyp）」や、気温や室内温度が低い時などの手指の健やかな血流を保ち、手指の体温を維持する機能が報告されている「モノグルコシルヘスペリジン」など機能性表示成分を配合している。また、既存の機能性ドリンクには「味が濃い」「甘みが強い」といった声があることをふまえ、飽きずに続けやすい飲み心地を目指し、ほどよい風味設計にこだわった。

商品特長は、コラーゲントリペプチド（GPHyp）は特有の風味を抑えるためにミックスベリー風味を、柑橘系から抽出できるモノグルコシルヘスペリジンは相性を考慮した、ゆず＆レモングラス風味を採用した。満足感があり、持ち運びに便利な350mLのボトルサイズを採用している。



「matsukiyo LAB ミックスベリーコラーゲンウォーター」

「matsukiyo LAB ミックスベリーコラーゲンウォーター」は、肌弾力を維持するコラーゲントリペプチド（GPHyp）を配合し、成分特有の風味を抑えるためにミックスベリー風味を採用した。



「matsukiyo LAB ゆず＆レモングラスヘスペリジンウォーター」

「matsukiyo LAB ゆず＆レモングラスヘスペリジンウォーター」は、気温や室内温度が低い時などの手指の健やかな血流を保ち、手指の体温を維持するモノグルコ シルヘスペリジンを配合。成分と相性の良い、ゆず＆レモングラス風味を採用している。

［小売価格］各138円（税込）

［発売日］4月11日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com