生活雑貨メーカーのマーナは、一気にたためる「Shupatto（シュパット）バッグ」シリーズから、「ShupattoメッシュバッグDrop 9L」の新色「ベージュ」を4月13日に発売する。

「たたむのが面倒」というエコバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれた「Shupattoバッグ」は、2015年の発売以来、ポータブルバッグの新しいスタンダードを築いてきた。





一昨年2月に数量限定で発売した「メッシュバッグ」は、両端を引っ張ると一気に帯状にたためる構造はそのままに、丈夫で細やかなメッシュ素材を採用し、通気性の良さと軽やかさを兼ね備えた人気ラインになっている。発売時から、たっぷり入る楕円形状の「25L」と、しずく形状でコンパクトな「Drop 9L」の2型で展開しており、好評につき現在はともに定番商品となっている。



「ShupattoメッシュバッグDrop 9L」ベージュ

今回、ちょっとした買い物やサブバッグとして人気の高い「Drop 9L」に、新色「ベージュ」が登場。既存のブラックに加え、全2色から選べるようになった。春夏シーズンの装いや、ユニセックスな着こなしにも馴染む「こなれ感」のあるベージュは、タウンユースからレジャーまで幅広いシーンで活躍する。

［小売価格］2500円（税込）

［発売日］4月13日（月）

マーナ＝https://marna.jp