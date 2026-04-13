「凄い新鮮」綾瀬はるか、パンツスタイル披露「これぞナチュラルビューティー」「何でも着こなすの凄い」
俳優の綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは4月11日に投稿を更新。パンツスタイルの綾瀬さんのモデルショットを披露しました。
【写真】綾瀬はるかのパンツスタイルショット
ファンからは、「スッゴク素敵です」「このパンツのはるかちゃん、凄い新鮮」「可愛い 爽やか 格好いい」「いつも透明感があってかわいいですねー」「かわいい」「何でも着こなすの凄い」「これぞナチュラルビューティー」「いい感じです！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】綾瀬はるかのパンツスタイルショット
「何でも着こなすの凄い」同アカウントは「集英社【LEE】5月号 毎日パンツ派！のための“変わり映え”する春おしゃれ 発売中です！ ぜひご覧ください」とつづり、1枚の写真を投稿。生活情報誌『LEE』（集英社）5月号のモデルショットで、ベージュのシャツに黒いパンツを合わせたマニッシュなコーディネートを披露。髪を下ろした柔らかな女性らしさと、凛とした中性的な魅力が絶妙に混ざったすてきなスタイルです。
誕生日ショットも披露3月24日には「HAPPY BIRTHDAY 笑顔溢れる素敵な1年になりますように」と、綾瀬さんの誕生日ショットを公開していた同アカウント。コメントでは、「お誕生日おめでとうございます」「これからもずっと大好きです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)