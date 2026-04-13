「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、2月に発売した新発想のレザーアクセサリー「Zipzip」とあわせて、108通りの組み合わせを楽しめる、ミニマルなショルダーバッグ「Zipzip Shoulder」を発売した。

今年2月に発売開始した「Zipzip」は、マザーハウスのバッグはもちろんのこと、様々なジッパーの引手につけることができる。開け閉めをしやすくするだけではなく、つけるだけで、自分らしくお気に入りのバッグの表情を変えることができるため、多くの消費者に使ってもらっている。発売以来、たいへん好評を得て、バッグとの日々をより楽しんでもらえるということで、たくさんの人に手に取ってもらうことができた。



「Zipzip Shoulder」

「Zipzip Shoulder」は、自分好みの色を組み合わせてカスタマイズできる「Zipzip」の魅力を最大化するために開発された。バッグ本体（9色）と、別売りの「Zipzip」（12色）を組み合わせることで、全108通りのバリエーションが実現する。その日の気分や服装、お気に入りのカラー、大切な人をイメージした色など、自分だけの「いろどり」を肩に掛けて出かけることができる。

L字型のポケットは、ジッパーを閉めた際に「Zipzip」が常に水平に、美しく収まるよう細部まで調整されているので、常にスマートなシルエットを保つことができ、引きやすさと密着感を向上させている。





大切なものを守るジップポケット（Zipzip装着部）に加え、スマホやパスケースなど、すぐ取り出したいものを⼊れられる2つのオープンポケットを配置。「スマホとあと少し」の荷物をスマートに収納できる。わずか2cmのマチ（外縫い仕様）ながら、内部にペンホルダーも付いており、計算された構造によって見た目以上のキャパシティを実現した。ストラップ部分は、あえて調整金具をなくし、結び目によって長さを変えるカジュアルなスタイルを採用している。ストラップを長めに設計しているため、性別を問わず（ユニセックス）、それぞれのスタイルに合わせたコーディネートを楽しめる。

［小売価格］

Zipzip Shoulder：1万6500円

Zipzip：1980円

（すべて税込）

マザーハウス＝https://www.motherhouse.co.jp