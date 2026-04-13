「限定感のある商品も」お土産が充実している“青森県の道の駅”ランキング1位に絶賛の声！【2026年調査】
大型連休の足音が近づき、爽やかな風を感じながら遠方まで足を延ばしたくなる計画を立てるのも楽しい時期ですね。ドライブの休憩に立ち寄る先々では、この時期ならではの旬の味覚や、新生活の贈り物にも喜ばれる魅力的な品々が並んでいます。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「沢山の青森県のお土産が種類豊富に売ってるから」（30代女性／神奈川県）
「多種多様なお土産がありそうだから」（30代男性／東京都）
「思っていたよりも広く、地域の特産品を利用したお土産が多かったからです」（30代女性／北海道）
▼回答者コメント
「リンゴ系のお菓子や、ジュースがとても多いため。地元の特産品が豊富」（10代男性／茨城県）
「青森らしいりんご関連の商品が特に充実しているイメージがあります。りんごジュースやお菓子、アップルパイなど定番商品がそろっていて、青森土産をまとめて選びやすいと思います。限定感のある商品もあり、お土産売り場としてわかりやすく満足度が高いと感じます」（20代女性／東京都）
「リンゴの名産地ならではの多彩な商品が揃い、アップルパイのほか、チーズケーキやかぼちゃパイなど美味しい焼き菓子が揃い、地元農産物の直売も充実しているため」（40代男性／長野県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：浅虫温泉（青森市）／32票2位にランクインしたのは、青森市の「浅虫温泉」です。陸奥湾を望む絶好のロケーションに位置し、展望浴場も備える全国的にも珍しい道の駅。青森の特産品であるリンゴの加工品はもちろん、カシス製品や地元の新鮮な海産物、銘菓「久慈良餅（くじらもち）」など、旅の思い出にぴったりな商品が豊富に揃っています。
▼回答者コメント
「沢山の青森県のお土産が種類豊富に売ってるから」（30代女性／神奈川県）
「多種多様なお土産がありそうだから」（30代男性／東京都）
「思っていたよりも広く、地域の特産品を利用したお土産が多かったからです」（30代女性／北海道）
1位：なみおか（青森市浪岡）／115票2位に大差をつけて1位となったのは、青森市浪岡にある「なみおか」。名産のリンゴをテーマにしており、多種多様なリンゴやリンゴパイ、ジュースなどの加工品が圧巻の品揃えです。リンゴ狩り体験もできるほか、地元の工芸品なども充実しており、青森土産の宝庫といえます。
▼回答者コメント
「リンゴ系のお菓子や、ジュースがとても多いため。地元の特産品が豊富」（10代男性／茨城県）
「青森らしいりんご関連の商品が特に充実しているイメージがあります。りんごジュースやお菓子、アップルパイなど定番商品がそろっていて、青森土産をまとめて選びやすいと思います。限定感のある商品もあり、お土産売り場としてわかりやすく満足度が高いと感じます」（20代女性／東京都）
「リンゴの名産地ならではの多彩な商品が揃い、アップルパイのほか、チーズケーキやかぼちゃパイなど美味しい焼き菓子が揃い、地元農産物の直売も充実しているため」（40代男性／長野県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)