

「サッポロサワー 氷彩1984 薫るオレンジ仕立て」

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロサワー 氷彩1984 薫るオレンジ仕立て」を4月14日に数量限定発売する。

同商品は、ホワイトブランデー仕立て（ホワイトブランデー一部使用。ブランデー香料を使用しホワイトブランデーの味わいを表現している）のまろやかな口当たりと、オレンジのジューシーな果実感をアクセントにした味わいが特長になっている。パッケージは、鮮やかなオレンジ色を背景に、裏面へ大きく配置したグラスデザインがオレンジのみずみずしいフルーティーな美味しさを直感的に表現している。ぜひ繁盛店で長年親しまれてきた氷彩の、フルーティーさが引き立つオレンジ仕立てを家庭でも楽しんでほしい考え。

同社は今後も「お酒」の新しい魅力を提案し、消費者の食中酒ニーズに応えていくとともに、新たな市場を創造していく。

「サッポロサワー 氷彩1984 薫るオレンジ仕立て」のデザイン特長は、鮮やかなオレンジ色の背景で、オレンジフレーバーのジューシーさを直感的に表現した。裏面にオレンジを加えたグラスデザインを大きく配置し、みずみずしい美味しさを表現している。

中味特長は、繁盛店で愛される氷彩のフルーティーさが引き立つオレンジ仕立てとのこと。オレンジのジューシーな果実感をアクセントにした味わいになっている。

1984年に発売した「サッポロホワイトブランデー 氷彩」をルーツとする、繁盛店で長年愛されてきた知る人ぞ知るまろやかな口当たりのプレーンサワー。昨年2月から全国で販売を開始した。シンプルながら満足感のある、すっきりフルーティーな味わいが特長になっている。

［小売価格］

350ml缶：159円

500ml缶：216円

（すべて税別）

［発売日］4月14日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp