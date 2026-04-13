大創産業は、幅広い世代に愛される人気キャラクター「ちいかわ」のDAISO限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムを、全国のDAISO店舗で4月14日から順次発売する。ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始予定になっている。



「シール」各種

イラストレーター・ナガノ氏が描く漫画作品から誕生し、SNSを中心に絶大な人気を誇る「ちいかわ」。DAISO限定デザインは、パステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常を可愛らしく描いたコレクションとのこと。シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップなど日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムを展開する。子どもから大人まで、幅広い世代の「ちいかわ」ファンにわくわくを届ける。



「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」各種

大創産業は今後も新たなテーマ、新たなデザインで生活を彩る商品を展開し、より多くの消費者に商品を通じて楽しさと豊かさを届けることを目指していく考え。

［小売価格］

巾着各種：各110〜220円

ポーチ各種：各110〜220円

シール各種：各110円

缶バッジ各種：各110円

アクリルキーホルダー各種：各110円

消しゴム：110円

お弁当カップ各種：各110円

ストラップ付き名札各種：各110〜220円

ダイカットフィルムチャック袋各種：各110円

（すべて税込）

［発売日］4月14日（火）から順次

大創産業＝https://www.daiso-sangyo.co.jp