サマンサタバサ、「サマンサタバサプチチョイス」からカラーを楽しむ配色がポイントの「ベルトラッピング」シリーズを発売
サマンサタバサジャパンリミテッドは、「Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）」から、新作アイテム「ベルトラッピング」シリーズを販売する。
シンプルながらもバイカラーの配色と、ベルトデザインがポイント。上品でさりげないデザインで、リボンやビジューが入った金具にも注目してほしいアイテムになっている。
「カードケース」（ブラック・ホワイト・ピンク）は、ブラックのベースにホワイトのベルトデザインが、堅くなりすぎず、ほどよくカジュアルな印象になっている。新生活にもおすすめのカラーで、シンプルでもオシャレを楽しみたい人にもおすすめだという。
「折財布」（ブラック・ホワイト・ピンク）は、ホワイトのベースにブラックのベルトデザインで、アクセントが効き、引き締まった印象になっている。コンパクトなサイズ感で、小銭の収納ポケットは中が見えやすく、小銭入れを分けて収納できる2層式。2つ折財布よりも少しコンパクトなサイズ感だという。
「2つ折財布」（ブラック・ホワイト・ピンク）は、ピンクはホワイトとのバイカラーでいちごみるくのような配色で甘めな印象になっている。2つ折財布は収納力抜群だとか。小銭入れの部分とは別に、収納箇所がついている。
［小売価格］
カードケース：1万4300円
折財布：2万2000円
2つ折財布：2万2000円
サマンサタバサジャパンリミテッド＝https://www.samantha.co.jp