サマンサタバサジャパンリミテッドは、「Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）」から、新作アイテム「ベルトラッピング」シリーズを販売する。

シンプルながらもバイカラーの配色と、ベルトデザインがポイント。上品でさりげないデザインで、リボンやビジューが入った金具にも注目してほしいアイテムになっている。



「カードケース」（ブラック・ホワイト・ピンク）

「カードケース」（ブラック・ホワイト・ピンク）は、ブラックのベースにホワイトのベルトデザインが、堅くなりすぎず、ほどよくカジュアルな印象になっている。新生活にもおすすめのカラーで、シンプルでもオシャレを楽しみたい人にもおすすめだという。



「折財布」（ブラック・ホワイト・ピンク）

「折財布」（ブラック・ホワイト・ピンク）は、ホワイトのベースにブラックのベルトデザインで、アクセントが効き、引き締まった印象になっている。コンパクトなサイズ感で、小銭の収納ポケットは中が見えやすく、小銭入れを分けて収納できる2層式。2つ折財布よりも少しコンパクトなサイズ感だという。



「2つ折財布」（ブラック・ホワイト・ピンク）

「2つ折財布」（ブラック・ホワイト・ピンク）は、ピンクはホワイトとのバイカラーでいちごみるくのような配色で甘めな印象になっている。2つ折財布は収納力抜群だとか。小銭入れの部分とは別に、収納箇所がついている。

［小売価格］

カードケース：1万4300円

折財布：2万2000円

2つ折財布：2万2000円

サマンサタバサジャパンリミテッド＝https://www.samantha.co.jp