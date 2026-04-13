箱根プレザントサービスは、箱根神社の第一鳥居近くにある「あしのこ茶屋」1階に、炭火で焼き上げる香ばしいおだんご専門店「芦ノ湖三福茶屋」をオープンした。





お店の看板メニューである「三福だんご」は、「大福」「幸福」「裕福」の三つの福が授かるよう願いを込めた縁起の良いおだんごで、上質な国産のお米を丁寧に蒸しあげた、外はカリッと、中はもちもちとした食感が特徴になっている。

芦ノ湖畔の爽やかな風を感じながら、箱根神社までの道中や周辺散策のお供として、焼きたての贅沢な味わいを楽しんでほしい考え。

国産のお米を使用した2種類のおだんごを販売する。「白だんご 」は、丁寧に蒸しあげた、お米本来の甘みを感じるスタンダードな一本。「金ごまだんご」は、豊かな風味の金ごまを贅沢に練り込んだ、香ばしさが際立つ一本になっている。

地元厳選素材を使用した3種類の味として、「プレーン」は、炭火の香ばしさとお米本来の甘みを、そのまま楽しめる。「御殿場みたらし」は、御殿場「天野醤油」の富士山湧水仕込の醤油を使用した、まろやかな甘辛な味が絡む。「箱根路ねぎ味噌」は、小田原の老舗味噌蔵「加藤兵太郎商店」の赤味噌を使用した、深いコクと葱が香る一品となっている。

［店舗概要］

店舗名：芦ノ湖三福茶屋

開業日：4月11日（土）

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根6−8（あしのこ茶屋 1階 売店併設）

営業時間：10:00〜16:30（土日祝は17:00まで）

定休日：木曜日

アクセス：箱根海賊船 元箱根港より徒歩約1分

［小売価格］

白だんご：500円

金ごまだんご：600円

（すべて税込）

箱根プレザントサービス＝https://www.hakonetozan-totalservice.jp

小田急箱根＝https://www.odakyu-hakone.jp