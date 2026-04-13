ネスレ日本は、4月14日から、コストコホールセールジャパン（アメリカ発の高品質な商品とサービスを展開する会員制倉庫型店コストコは、日本国内に37倉庫店とコストコオンラインを展開している（2025年9月1日時点、コストコ式サイトから））が展開する会員制倉庫型店の一部倉庫店、ならびに通販ストア「コストコオンライン」において、「Orgain クレアチンモノハイドレート」の販売を開始する。

原材料として微粉状のクレアチンモノハイドレートを100％使用した「Orgain クレアチンモノハイドレート」は、アメリカのコストコにおいて昨年6月から販売されている人気製品で、日常的なコンディショニングを意識する層を中心に支持を集めている。近年、日本においても健康やウェルネスへの関心が高まる中、日本での販売を開始する。



「Orgain クレアチンモノハイドレート」

なお、「Orgain」は、「GOOD, CLEAN NUTRITIONを通じて、人々が健康で活気あふれる生活を送ることを応援する」という考えのもとに創設されたクリーンニュートリションブランドで、その理念のもと展開される製品の一つが、今回発売する「Orgain クレアチンモノハイドレート」となる。

ネスレ日本は、「Orgain クレアチンモノハイドレート」をはじめとする「Orgain」製品の展開を通じて、ウェルネスライフの充実を支援し、健康管理および栄養管理を支える製品と情報を提供していく考え。



「Orgain クレアチンモノハイドレート」を飲み物に溶かす様子

同品は、1日当たりの摂取目安量は5g（付属スプーン1杯（5g））、原材料は、微粉状のクレアチンモノハイドレートを100％使用している。ダマになりにくく、飲み物になめらかに混ぜることができる。ノンフレーバーで、香料・甘味料は不使用。1製品で、1日1食5gとして約133食分になる。栄養成分は、付属スプーン1杯（5g）当たり20kcal、たんぱく質5.0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0〜0.002g、クレアチンモノハイドレート5.0g。

［小売価格］3498円（税込）

［発売日］4月14日（火）

ネスレ日本＝https://www.nestle.co.jp

コストコホールセールジャパン＝https://www.costco.co.jp