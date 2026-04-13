大切な娘の医療費を稼ぐため、そして愛する家族を養うため。23歳でフィリピンから単身来日したルビー・モレノさん。映画『月はどっちに出ている』で外国人初の主演女優賞を受賞し、瞬く間にスターへの道を駆け上がりました。しかしその光の裏で、彼女は「母親」としての引き裂かれるような孤独に震えていました。

【写真】「もう還暦!?思わず二度見」当時と変わらず美しいルビー・モレノさんの現在（全8枚）

「娘のために」迷いなき来日と、過酷な下積み

主演映画が大ヒット。国内にルビー・モレノ旋風を巻き起こした

── 23歳のときに来日されていますが、フィリピンではどのような環境で育ったのですか？

ルビーさん：軍人の父と教師の母のもとに生まれました。5人きょうだいの2番目で、下には3人の弟と妹がいます。家族は全員とても仲良し。すごく貧しいわけではないけど、3食を食べるのがやっとという生活でした。

私にはリズという娘がいました。リズは脳性まひを患っていて、医療費を稼ぐ必要があった。それに妹たちの大学費用も必要で。私が日本で稼いで、仕送りをすると決めました。

──おひとりで日本に来られたのですね。

ルビーさん：そうです。当時のフィリピンでは「もっと稼ぎたい」「人生を変えたい」と思ったら、日本に稼ぎに行くのが普通だったんです。だから私も、大切な娘のために、大好きな家族のために。そこに迷いはなかったですね。

日本ではダンサーをしたり、飲食店で働いたり。稼いだお金のほとんどを仕送りしていました。そんななかで、突然スカウトされて事務所に入り、エキストラの仕事をするようになったんです。

── 最初は俳優ではなく、エキストラだったんですね。

ルビーさん：たくさん働いても手元に残るお金はほんの少し。必死でしたね。ある日、映画『月はどっちに出ている』のオーディションを勧められて応募しました。監督のイメージとはまったく違っていたようですが、最終的には「ヒロインに確定した」と連絡をいただきました。他の方が躊躇するような露出が多いシーンも「やります！」と即答したことが、決め手の一つになったのかもしれません。

── ルビーさんは躊躇しなかったのですか？

ルビーさん：とにかく必死でしたから。それに台本を読ませていただいて、そのシーンも作品の大切な一部だと自分の中ですごく納得できていたんです。だから、迷いはありませんでした。その後、『月はどっちに出ている』で国内の賞をたくさんいただき、俳優としての活動が軌道に乗りました。

「私は何をしているんだろう」娘の最期に会えなかった後悔

幅広い役どころで、演技派女優の一人に

── 外国人初の主演女優賞にも選ばれました。その後は人気ドラマにも多数出演され、「ルビー・モレノ旋風」が巻き起こりましたね。

ルビーさん：昼間は俳優、夜は飲食店。売れてからも自分でお金を使えるわけではなくて、本当に忙しかったです。俳優業だけになってからも、日中はレギュラー番組の収録が4本、夜から映画やドラマの撮影。寝る時間がないので、移動中のロケバスで仮眠をしていました。あの頃は友達も相談する人もいなくて、感情が爆発しそうでした。

── そうだったんですね。

ルビーさん：だから、少しでも時間があれば寝る間も惜しんでフィリピンの家族の元に帰りました。事務所の人に内緒で帰ったことは何度もあります。

家族が大好きで、なによりも大切。家族の顔を見ると元気になれました。家族のために、日本で一生懸命働くのはつらくはなかったんです。ただ、日本では本音を言える人がいない独りぼっちの生活で、心はずっと苦しかったです。

── そんな多忙を極めるなか、最愛の娘さんが他界されたそうですね。

ルビーさん：「娘が他界した」という知らせは、ドラマの撮影中に受け取りました。だから、仕事を抜けてフィリピンに帰ることはできませんでした。

娘が息を引き取るとき、そばにいてあげられなかった。「私は何をしているんだろう」と、絶望的な気持ちになりました。娘のために働いていたのに、最期にいてあげることができなかった。あのとき、心が壊れたように思います。今でも申し訳ないという後悔の気持ちでいるし、整理できないままでいます。この気持ちはずっと抱えたまま生きていくのだと思います。

「とにかく逃げたかった」バッシングの裏側にある真実

── その後、メディアでは「隠し子」と騒ぎ立てられ、バッシングを受けました。

ルビーさん：私としては、最初から何も隠していません。ただ、誰からも「子どもがいるの？」と聞かれなかったから、言わなかっただけです。記者会見を開いたときも「嘘をついていた！」と謝罪を求められて。「私は何を謝るの？」という気持ちでした。何も悪いことをしていないのに、って。

その後もトラブルが重なり、気持ちが爆発してしまって…すべての仕事をキャンセルしてフィリピンに帰りました。迷惑をかけたことはよくわかっています。でも、あのときはそうするしかなかった。とにかく休みたかった。逃げたかった。そして、唯一の心のよりどころだった家族の元に戻りたかった。その一心でした。

…

「大切な人を守るため」に選んだ仕事が、結果として、大切な人との最期の時間を奪ってしまう。この矛盾に、胸を締めつけられるのは、あなただけではないはずです。

「逃げたかった。家族の元に戻りたかった」。ルビーさんの叫びは、責任感という鎖で自分を縛り付けている私たちの本音かもしれません。正論では片づけられない後悔を抱えながら、それでもまた、今日へ踏み出す。形は違えど、私たちは皆、同じ葛藤の中にいるのかもしれません。



取材・文：大夏えい 写真：ルビー・モレノ