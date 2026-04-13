不二家は、「母の日スイーツ」を全国の不二家洋菓子店で5月8日から3日間限定で販売する。ティーギフトは4月27日から発売する。

不二家洋菓子店では母の日に合わせ、華やかな飾りのケーキなどお祝いにぴったりのスイーツを発売する。日頃の感謝の気持ちを込めて、不二家の特別なスイーツを贈ってみては。

「母の日 苺のロールケーキ」は、家族みんなで切り分けてシェアできる、母の日のお祝いにぴったりの華やかな苺のロールケーキ。スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークをまぶした。上面には苺を3粒、スマイルマークチョコ、母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮を飾り、お祝いの食卓を彩る。母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮は別添で引き渡す。



「母の日 たっぷり苺のケーキ」

「母の日 たっぷり苺のケーキ」は、スポンジに軽いタイプのカスタードクリームとミルキーシャンテリークリームを重ね、シロップ漬け苺をサンドした。上面には苺とスマイルマークチョコを飾った。苺の味わいをたっぷり楽しめるスイーツになっている。



「母の日 苺のフラワーケーキ」

「母の日 苺のフラワーケーキ」は、ビスキュイ生地を巻いた可愛らしい苺のケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとシャンテリークリーム、ベリーソースをしのばせた。上面は苺とクリームのバラの花絞りで華やかに仕上げている。



「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」

「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」は、ココアのビスキュイ生地を巻いた可愛らしいケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとチョコシャンテリークリーム、ベリーソースをしのばせた。上面は生チョコとクリームのバラの花絞りを飾った、チョコ好きの方にぴったりのケーキになっている。

母の日期間限定で「メッセージペーパープレート」を付けるという。メッセージを書いて、日頃の感謝の気持ちを伝えてみては。

母の日の贈り物にもぴったりなティーギフトも販売する。ペコちゃんと、ハーブとアロマテラピーの専門店「生活の木」のスペシャルコラボが実現した。不二家の洋菓子や焼菓子にもマッチする、ほっと一息つきたいときにおすすめのハーブティーは母の日ギフトにもぴったりだという。



「ペコちゃんのアップルティー」

「ペコちゃんのアップルティー」は、やさしいリンゴとカモマイルの香りにほのかな酸味を味わいながら、ほっと一息つきたいときにおすすめとのこと。ギフトとしてもおすすめの商品になっている。



「ペコちゃんのピーチティー」

「ペコちゃんのピーチティー」は、甘いピーチの香りとやさしいハーブの甘味が、ティータイムに優雅なひとときを彩る。母の日のケーキと一緒に楽しんでほしい考え。

不二家洋菓子店のネット予約受付サイト「FUJIYA−Sweets.com」でも母の日限定スイーツの予約を受付中。全国宅配が可能な商品なので、不二家洋菓子店が近くにない地域の消費者にも不二家のスイーツを楽しめる。予約は好評につき延長し、4月16日23時59分まで受付。

［小売価格］

母の日 苺のロールケーキ（長さ約143mm）：2700円

母の日 たっぷり苺のケーキ（直径約90mm）：1728円

母の日 苺のフラワーケーキ：745円

母の日 チョコレートのフラワーケーキ：745円

ペコちゃんのアップルティー：864円

ペコちゃんのピーチティー：864円

（すべて税込）

［発売日］

母の日 苺のロールケーキ（長さ約143mm）：5月8日（金）

母の日 たっぷり苺のケーキ（直径約90mm）：5月8日（金）

母の日 苺のフラワーケーキ：5月8日（金）

母の日 チョコレートのフラワーケーキ：5月8日（金）

ペコちゃんのアップルティー：4月27日（月）

ペコちゃんのピーチティー：4月27日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp