32歳・志田未来、3→4月で“別人化”が話題 連ドラ役柄一転「まさかの酒カス」「演技の振り幅の広さよ…」

32歳・志田未来、3→4月で“別人化”が話題 連ドラ役柄一転「まさかの酒カス」「演技の振り幅の広さよ…」