32歳・志田未来、3→4月で“別人化”が話題 連ドラ役柄一転「まさかの酒カス」「演技の振り幅の広さよ…」
俳優・畑芽育（24）と志田未来（32）がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第1話が、12日に放送された。前クールからの志田の“激変”ぶりが話題となった。
【動画】『エラー』ほろ酔い演技合戦…畑芽育&志田未来がビール飲んで語らうシーン
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第1話は、冒頭いきなり、未央の母・美郷（榊原郁恵）が転落死するシーンから始まった。それを、ユメが目撃していた。転落に巻き込まれた近藤宏（原田龍二）は重体となり、未央は現実を受け入れらず、引っ越すことになった。現実を受け入れられず、生気なく瓶ビールをラッパ飲みし、首を吊ろうとする場面、嘔吐シーンもあった。
志田は、前クールでは『未来のムスコ』（TBS系）で、軽やかにママを演じていたばかりとあって、ネットは衝撃。
SNSでは「本当に志田未来ちゃんの演技はすごいなぁ 前回のドラマとは全くの別人、お顔さえ違って見えてくる」「志田未来ちゃん、ついこの前までママだったのに、今度はダークな感じ…すごい」「まさかの酒カス志田未来見れるとは」「志田未来ちゃんの演技の振り幅の広さよ…すんごいな」など、感想が飛び交った。
TVerで見逃し配信を実施。
【動画】『エラー』ほろ酔い演技合戦…畑芽育&志田未来がビール飲んで語らうシーン
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
志田は、前クールでは『未来のムスコ』（TBS系）で、軽やかにママを演じていたばかりとあって、ネットは衝撃。
SNSでは「本当に志田未来ちゃんの演技はすごいなぁ 前回のドラマとは全くの別人、お顔さえ違って見えてくる」「志田未来ちゃん、ついこの前までママだったのに、今度はダークな感じ…すごい」「まさかの酒カス志田未来見れるとは」「志田未来ちゃんの演技の振り幅の広さよ…すんごいな」など、感想が飛び交った。
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