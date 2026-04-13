はごろもフーズは、6月1日出荷分から、総菜および国産フルーツ製品を値上げする。

主原材料である国産のさば・いわし、みかん・りんご等の価格が、原料状況や需給バランスの悪化等によって高騰している。さらに空缶などの容器資材や人件費などの値上がりによって、製造原価が増加している。

同社としては、安全・安心な製品を消費者の皆様に安定的に供給すべく、生産の効率化によるコスト削減に努めてきたが、企業努力だけでコスト上昇分を吸収することは極めて困難であると判断し、総菜および国産フルーツ製品を値上げする。



左から：国産みかん、国産りんご

対象製品は、総菜（家庭用）の計10品（「さばで健康（缶詰）」計4品、「いわしで健康（缶詰）」計3品、「シャキッと！大豆（缶詰）」計1品、「ミックスビーンズ（缶詰）」計1品、「グリンピース（缶詰）」計1品）の小売価格（税別）を10.0〜29.4％値上げする。

デザート（家庭用）では、計4品（「国産フルーツ（缶詰）」計3品、「静岡県産三ヶ日みかん（パウチ）」計1品）の小売価格（税別）を8.1〜26.2％値上げする。

フルーツ（業務用）では、計5品（国産フルーツ（缶詰）計3品、国産フルーツ（パウチ）計2品）を、7.3〜22.4％値上げする。

［改定日］6月1日（月）出荷分から

はごろもフーズ＝https://www.hagoromofoods.co.jp