株式トレーダーでタレント・若林史江（48）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日復帰したタレントのマツコ・デラックス（53）の近影を公開した。

マツコは首の手術のため休養していたが、この日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」の生放送で10週ぶりに復帰。番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい!」と祝福されると「本当にもう私、FIREできるんですよ。もう労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて。本当に働きたくないんですけど!すいません!」と本音をぶちまけて笑わせた。

さらに「この番組2カ月現場離れて見てたでしょ?ほんとしょぼいね。びっくりしちゃった」と相変わらずの“毒舌”を披露。健在ぶりをアピールした。放送後、共演した若林はマツコとの2ショットを添付し「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」とつづっていた。

ユーザーからは「かなり痩せましたね」「顎周り痩せたなあ」「マツコさん、本当に無理なさらないで」「このツーショット見たらなんか感動して涙腺が緩みました」「若林さんだからできるツーショ」「マツコさんのお姿を観れてとっても嬉しかったです。マツコさん、おかえりなさい」といったコメントが寄せられていた。