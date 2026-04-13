国会議事堂（資料写真）

１２日投開票の東京都練馬区長選で小池百合子都知事の側近が落選した。都民ファーストの会に加えて自民党や日本維新の会などの支援を受け盤石と見られていたが、総投票数約２２万の選挙で３万票以上離される次点となり大敗。選挙期間中、高市早苗首相（自民総裁）は地方税制見直しなどに向けて小池知事との連携をアピールする場面もあったが、選挙には影響しなかった格好だ。高市内閣の高い支持率が地方選への追い風にならなかったことで、与党関係者の間では「来春の統一地方選も厳しい」との懸念が広がる。

練馬区長選は小池氏を国会議員当時から秘書として支え、都民ファで幹事長を務めた尾島紘平前都議と、前回選で次点だった吉田健一氏との新人同士による事実上の一騎打ちとなった。尾島氏は与党に加え国民民主党の推薦を受けたが、吉田氏は無所属を強調し共産党などの一部野党から自主的な支援を受けた。

都内で自民が全勝した先の衆院選ベースでみても陣立てでは尾島陣営が圧倒。しかし得票は吉田氏の１２万３１６４に対し尾島氏は９万１３５どまりだった。

選挙期間中の１０日、高市首相と小池知事は国と都との協議会を発足し首相官邸でマスコミオープンで顔合わせをした。「首都の選挙でしのぎを削ってきた都民ファと自民の歴史的和解」（自民中堅議員）とも評される。都議出身の自民・川松真一朗氏（衆院東京２３区）によると、協議会設置の事前情報が月はじめに流れると「尾島陣営に『小池さんと高市さんの人気にそろって便乗できるわけだから大丈夫』との楽観ムードが漂った」という。