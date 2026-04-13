株式会社ヒューネットは１３日、誕生８５周年を迎える「おさるのジョージ」とパ・リーグ６球団によるスペシャルコラボグッズを企画・開発し、販売すると発表した。４月２４日から、各球団の公式ショップ、おさるのジョージ公式ショップ、オンラインストアで発売開始する。

パ・リーグ６球団とのコラボは、２０２４年、２０２５年に続き今年で３回目。これまでの大きな反響を受け、２０２６年も「おさるのジョージ」が各球団のユニフォームやキャップを着用し、野球を楽しむイラストを用いた新作コラボグッズを展開する。アニバーサリーイヤーにふさわしい、特別感あふれるラインナップとなっている。また、コラボグッズの発売を記念して、パ・リーグ５球場へジョージが来場し、撮影会などを実施予定。球場で見せるジョージのかわいらしい姿にも注目だ。

・ベースボールシャツ（大人）４９５０円

・ベースボールシャツ（こども）３８５０円

・フェイスタオル ２５３０円

・マフラータオル ２５３０円

・ハンドタオル １１００円

・２連アクリルキーホルダー １１００円

・ステッカーセット ８８０円

・トートバッグ ３５２０円

・ナップサック ２５３０円

・缶バッジ(シークレット/全５種) ６６０円

・ぬいぐるみバット ２２００円

・ぬいぐるみボール １８７０円

・ホームベースクッション ３８５０円

※価格はすべて税込み。