待望の第３弾！「おさるのジョージ」×パ・リーグ６球団コラボグッズが今年も登場！
株式会社ヒューネットは１３日、誕生８５周年を迎える「おさるのジョージ」とパ・リーグ６球団によるスペシャルコラボグッズを企画・開発し、販売すると発表した。４月２４日から、各球団の公式ショップ、おさるのジョージ公式ショップ、オンラインストアで発売開始する。
パ・リーグ６球団とのコラボは、２０２４年、２０２５年に続き今年で３回目。これまでの大きな反響を受け、２０２６年も「おさるのジョージ」が各球団のユニフォームやキャップを着用し、野球を楽しむイラストを用いた新作コラボグッズを展開する。アニバーサリーイヤーにふさわしい、特別感あふれるラインナップとなっている。また、コラボグッズの発売を記念して、パ・リーグ５球場へジョージが来場し、撮影会などを実施予定。球場で見せるジョージのかわいらしい姿にも注目だ。
・ベースボールシャツ（大人）４９５０円
・ベースボールシャツ（こども）３８５０円
・フェイスタオル ２５３０円
・マフラータオル ２５３０円
・ハンドタオル １１００円
・２連アクリルキーホルダー １１００円
・ステッカーセット ８８０円
・トートバッグ ３５２０円
・ナップサック ２５３０円
・缶バッジ(シークレット/全５種) ６６０円
・ぬいぐるみバット ２２００円
・ぬいぐるみボール １８７０円
・ホームベースクッション ３８５０円
※価格はすべて税込み。