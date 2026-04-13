タレントのつちやかおりが、元夫でタレントの布川敏和や長女、孫たちと食事を楽しむ様子を披露し、話題を呼んでいる。

【映像】“総勢10人家族”つちやかおりの家族ショット

1991年に布川と結婚したつちや。俳優の長男・隼汰、モデルの長女・桃花、グラフィックデザイナーの次女・花音の3人の子どもに恵まれたが、2014年に離婚した。その後も布川との交流は続き、Instagramでは孫の七五三を祝福する姿や、家族総勢10人が集まり孫の誕生日をお祝いする様子などを発信。2026年1月1日には「元旦はファミリー勢ぞろい」とコメントし、家族ショットも公開していた。

元夫・布川敏和や長女や孫との家族ショット公開

4月13日の更新では、「稽古と本番の合間…スタミナ欲しい。癒やしが欲しい。で！！いつも近くに居るのに、時間合わなくて、なかなか会えない桃花ファミリーと焼肉！！！これだー。これでまた、更にパワーアップ出来る。やっぱり、こういう時間が大切なんだな…かかにパワーをありがとね！」と、4月15日から始まる舞台『おばドルゆみこ2026』の稽古の合間に、布川や長女家族との時間を満喫したことを明かしている。

（『ABEMA NEWS』より）