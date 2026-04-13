＜子どものトラブル＞友達に物を壊された…被害が大きい場合、担任に伝える？親同士で話す？
子ども同士の遊びやじゃれ合いは、親として温かく見守りたいもの。しかし、加減がわからずにやり過ぎたり、けがや物の破損に繋がったりすることもあるでしょう。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、「子どもがお友達に持ち物を壊されたら学校に言う？」といった悩み相談です。
『消しゴムを折られたりノートに落書きをされたり。今は新しいものを買ったり消したりして、学校には報告していません。一度、洋服を破かれたときは「さすがに」と思ったけれど、着古した服だし、「お友達にやられた」という子どもの発言だけで決めつけることもできませんでした』
担任に伝えても問題ない。子どもから状況をよく聞き取っては？
『担任にすぐ言う。子どもから状況をよく聞き取って、なるべく事実だけを伝える』
『子どもはどう感じてるのか、ちゃんと聞いたほうがいい』
『入学してすぐにされたときは連絡した』
『先生に状況の確認や気をつけて見てもらうように、面談で言うのはいいんじゃない？ もしくは連絡帳で相談してもいいかもね』
担任の先生にすぐ報告するというママたちの意見を見ていきます。子どもが「〇〇さんから物を壊された」と言った場合、すぐに子どもの言葉を信じたくなるものの、慎重に事実や状況を聞き取るそう。そして、こちらの感情や考えは排除して、聞き取った事実だけを担任に伝えるという意見がありました。一方で子どもがお友達からされたことを客観的に捉えるだけではなく、そこで子ども自身が感じたこともきちんと聞き取ることで、担任の先生への伝え方や今後の対策なども考えることができそうです。また先生に伝えるタイミングとしては、面談の際や連絡帳などのツールの活用をおすすめするママもいました。
ちょっと続きすぎ…嫌がらせやいじめに発展する可能性も？
『同じ子から何度もされる、別々の子でもあまりにも頻繁なら先生に言うと思う』
『意図的でさらに何度も続くようであれば、嫌がらせのターゲットになってる可能性があるから、先生に確認するかな。わざとじゃないかは子ども自身も判断が難しいし、わが子の言うことが全て真実とは思ってないので、事実確認も併せて』
『担任に言うだけでは、酷くなるまで放っておかれそうですね。学校カウンセラーに相談しておくといいですよ』
投稿者さんのお子さんの場合、頻繁に被害に遭っている様子です。このように何度も続いていることや、文房具の破壊から洋服を破るというようにエスカレートしていることを考えると、早めに先生に相談してもよいのではないでしょうか。
そのお友達がどんな意図で物を壊したのか、わが子がそのときどんな行動をしていたのかなどは、わが子だけの話で事実の判断が難しいかもしれません。そのため、そのお友達を注意して壊した物を弁償してほしいということではなく、心配なので状況確認してほしいという名目で相談してもよさそうです。
また状況によっては、学校のスクールカウンセラーや学年主任など幅広く相談しておくことで、事態がこれ以上エスカレートすることを防げるかもしれません。
わが子がしたことを、親が知らないかも！
『遊びで洋服をはさみで切られたことがあったときは、先生に連絡しました。後日、その子の親から謝罪の手紙と洋服代の商品券をもらったことがあります。文房具はあることだけれど服は別。故意なら悪意がありすぎるので、連絡したほうがいいと思います』
『わが子が他の子の定規を折ったとき、担任から連絡がきた。子どもは、親である私には何も言ってこなかった。すぐにわが子を連れて新しい定規を買い、その子の家に行き謝罪して渡した。私の子がやってる側なら子どもは何も言ってこないので、ぜひ担任に通報して教えてほしい。家でもしっかり叱ります。ダメなものはダメ』
『この手の抑止力は、相手の親まで伝わらないとうまく機能しない』
わが子が壊した側のエピソードも寄せられました。わが子がお友達の物を壊してしまった、洋服を破ってしまったなどは、子ども同士の些細な出来事として終わらせることもあるかもしれません。しかしその事実をやられた側の親は知っても、やった側の親は知らないままでいることもあるようです。
そのため「自分がやってしまった側の親ならすぐ教えてほしいから、投稿者さんも先生に言うほうがいい」という別視点での意見が寄せられていました。こういったトラブルは学校の問題ではなく、その家庭同士の問題になるかもしれません。その場合、学校を介するとしても、問題解決はその親同士が担うことになるでしょう。
被害にあった側は学校に相談し、被害を与えた側はしっかり状況を把握して謝罪や弁償などの対応を取ることで、いじめなどに発展するのを防ぐことにも繋がるのではないでしょうか。投稿者さんのお子さんの場合は洋服まで切られていますが、お友達の親御さんは何も知らない可能性があります。今後のことを考えると、早めに先生に報告したほうがよさそうです。
文・AKI 編集・こもも