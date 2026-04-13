神田伯山、育児での気づきを告白「“あ”って難しい」
映画監督の山崎エマ氏（36）、講談師の神田伯山（42）が13日、都内で行われた山崎初の著書『それでも息子を日本の小学校に通わせたい』（新潮社）刊行記念トークイベントに登壇。伯山が育児で気付いたことを明かした。
【写真】素敵！優しい微笑みをみせる神田伯山＆山崎エマ監督
山崎監督の映画や著書の内容から、子どもの教育についてトークした2人。伯山は「自分もそうだったけど、忘れてたことを思い出してくれる」とし、自身の育児エピソードを告白。「ひらがなであいうえおから習うじゃないですか。“あ”、難しいですよね。なぜ一歩目が“あ”なんだ」と訴えた。2018年に誕生した子どもから「難しい」と言われたことをきっかけに気付いたとし、「たしかに自分もそうだったんですよ」とし、「そんなのって忘れるじゃないですか。それを思い出させてくれる」とやさしく語っていた。
本書では、イギリス、日本、アメリカと複数の教育環境を経験してきた山崎氏が、幼少期から現在に至るまでのさまざまなエピソードをたどりながら、世界が注目する日本の小学校教育の唯一無二の特徴、そして今の時代だからこそ生かすことのできる「強み」を、山崎氏ならではの視点で浮き彫りにする。3月18日に発売され話題をよび、即重版となった。
【写真】素敵！優しい微笑みをみせる神田伯山＆山崎エマ監督
山崎監督の映画や著書の内容から、子どもの教育についてトークした2人。伯山は「自分もそうだったけど、忘れてたことを思い出してくれる」とし、自身の育児エピソードを告白。「ひらがなであいうえおから習うじゃないですか。“あ”、難しいですよね。なぜ一歩目が“あ”なんだ」と訴えた。2018年に誕生した子どもから「難しい」と言われたことをきっかけに気付いたとし、「たしかに自分もそうだったんですよ」とし、「そんなのって忘れるじゃないですか。それを思い出させてくれる」とやさしく語っていた。
本書では、イギリス、日本、アメリカと複数の教育環境を経験してきた山崎氏が、幼少期から現在に至るまでのさまざまなエピソードをたどりながら、世界が注目する日本の小学校教育の唯一無二の特徴、そして今の時代だからこそ生かすことのできる「強み」を、山崎氏ならではの視点で浮き彫りにする。3月18日に発売され話題をよび、即重版となった。