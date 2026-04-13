PENGUIN RESEARCH、4月22日リリースのデビュー10周年記念フルアルバム『雨天続行』収録楽曲情報を一挙公開！

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「負けがいのある人生を唄うバンド」PENGUIN RESEARCH。

今年2026年は、PENGUIN RESEARCHデビュー10周年となるメモリアルイヤー。そのデビュー10周年を記念するフルアルバム『雨天続行』が4月22日リリースが決定！前作『逆光備忘録』から約3年ぶりとなる、自身4枚目のフルアルバムとなる。

このたび、今作アルバムに収録される収録楽曲情報が公開された。

アルバムリードとなるタイトルトラック「雨天続行」、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』オープニング主題歌「Fire and Fear」、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』オープニングテーマ「フラッシュバック」を含め、10周年を記念する10曲を収録。「トラクション・ディストラクション」、「泡溺る」、「晴天」、そして神田ジョンによる作編曲の「SLAVE OF MYSELF」は書き下ろし新曲として今作アルバムに収録される。そして、「PENGUIN RESEARCH」のアバター的存在であるスマホアプリゲーム「バンドやろうぜ！」劇中バンド・BLASTの始まりの1曲「Dreamer」を、10年の時を経てPENGUIN RESEARCHのバンド編成にてセルフカバー。BLASTバージョンとはまた違うイメージを感じさせる「Dreamer(PGR Ver.)」として新録した1曲。さらに、同じく10年の時を経て新たに収録されるのは、2016年に放送されたTVアニメ『ReLIFE』のオープニングテーマ「ボタン」のセルフカバー「ボタン(10 years after Ver.)」。まるでライブ音源さながら録音された“現在のPENGUIN RESEARCH”を感じさせるニューバージョンとなっている。また、これまでライブで度々演奏されながらも収録される事が無かった、PENGUIN RESEARCHファン待望の疾走感溢れるパーティーロックナンバー「アジテーション・パレード」を初音源化。1曲目から10曲目まで一気に駆け抜ける、「いまPENGUIN RESEARCHを音と曲と詞で表すならば」を表現し、デビュー10周年の道のりの歩み、バンドとしての進化、「これまでと現在、そしてこれから」を詰め込んだ最新アルバムとなる。

アルバムのタイトルトラックとなる「雨天続行」は、各配信サイトにて先行配信中。

今作アルバムは、特典映像を収録したBlu-ray同梱、三方背ケース仕様の初回生産限定盤と通常盤の2形態でのリリース。初回生産限定盤に同梱のBlu-rayには、「雨天続行」のMusic Videoに加え、最新シングル「Fire and Fear」のMusic Video、さらには「雨天続行」のMusic Videoとジャケット撮影時のメイキングを編集した「雨天続行 -Artwork Behind the Scenes-」も収録される。

さらに、来月からは全国ツアー「Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”」もスタート。5月21日（木）東京・渋谷CLUB QUTTROを皮切りに9月末まで、全国11都市11公演、PENGUIN RESEARCHがバンドらしさを「Re:SEARCH」する旅に出る。

撮影協力：小湊鐵道

●リリース情報

PENGUIN RESEARCHデビュー10周年記念アルバム

『雨天続行』

2026年4月22日発売

アルバム予約ページ

https://penguinresearch.lnk.to/10thAL

【初回生産限定盤（CD+BD）】



品番：VVCL 2867-2868

価格：￥4,400（税込）

・三方背ケース仕様

・特典映像収録Blu-ray同梱

【通常盤（CD）】



品番：VVCL 2869

価格：￥3,300（税込）

＜CD＞

01.雨天続行

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

02.SLAVE OF MYSELF

作詞：堀江晶太 作曲：神田ジョン 編曲：神田ジョン、PENGUIN RESEARCH

03.Dreamer(PGR Ver.)（スマホアプリゲーム「バンドやろうぜ！」劇中バンド/BLAST・セルフカバー）

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

04.トラクション・ディストラクション

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

05.フラッシュバック（Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』オープニングテーマ）

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

06.泡溺る

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

07.Fire and Fear（TVアニメ『杖と剣のウィストリア』オープニングテーマ）

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

08.アジテーション・パレード

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

09.ボタン(10 years after Ver.)（TVアニメ『ReLIFE』オープニングテーマ・セルフカバー）

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

10.晴天

作詞・作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太、PENGUIN RESEARCH

＜Blu-ray＞

「雨天続行」Music Video

「Fire and Fear」Music Video

「雨天続行 -Artwork Behind the Scenes-」

●配信情報

PENGUIN RESEARCH

「雨天続行」

先行配信中



配信リンクはこちら

https://PenguinResearch.lnk.to/uten_zokkou

●ライブ情報

PENGUIN RESEARCHデビュー10周年記念 全国ツアー

Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”

（読み：ペンギン・ゴー・ア・ロード”リ・サーチ”）

5/21（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

5/23（土）岐阜県 岐阜CLUB ROOTS 開場 16:30／開演 17:00

6/13（土）千葉県 柏PALOOZA 開場 16:15／開演 17:00

6/27（土）宮城県 仙台darwin 開場 16:30／開演 17:00

7/11（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK 熊谷 VJ-1 開場 16:30／開演 17:00

7/18（土）兵庫県 神戸VARIT. 開場 16:30／開演 17:00

8/8（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 開場 16:30／開演 17:00

8/15（土）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO 開場 16:15／開演 17:00

8/30（日）福岡県 DRUM Be-1開場 16:30／開演 17:00

9/11（金）大阪府 梅田CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

9/26（土）神奈川県 CLUB CITTA’ 開場 16:30／開演 17:30

チケット券種

立見：\5,200／ツアーロゴタオル付 \7,000 ※税込、ドリンク代別

＜PENGUIN RESEARCHプロフィール＞

「負けがいのある人生を唄う」をコンセプトに、様々なフィールドで活躍するメンバーが集まり結成された5人組ロックバンド。ミュージシャン、クリエイター、バンドマン等それぞれの出自を持つ神田ジョン、堀江晶太、柴粼洋輔、新保惠大、声優としても活動するVocal 生田鷹司で構成される。

2017年〜2022年に開催したワンマンライブは、自身初のアリーナ公演となった横浜文化体育館のワンマンライブを含め、そのほとんどがSOLD OUTを記録。

2025年には結成10周年を迎え、フルアルバム「それでも闘う者達へ」「はいしゃふっか津宣自由形」を引っ提げた全国ツアーを開催中。

そのバンド全体から発せられる高い熱量の演奏と、それぞれが唯一無二さを発揮するメンバーのパフォーマンス、生田鷹司のエモーショナルなVocalが観るものすべてを魅了する、「いま最もライブが観たいバンド」！

(C)BROCCOLI (C)TIS Creation

関連リンク

PENGUIN RESEARCH オフィシャルサイト

https://www.penguinresearch.jp