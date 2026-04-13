乃木坂46田村真佑、ノースリーブレース衣装で素肌輝く「陶器のような美しさ」「上品でお似合い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】乃木坂46の田村真佑が4月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】27歳乃木坂「お人形さんみたい」素肌輝くノースリレース衣装
田村は「『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』発売中です」とつづり、4月8日にリリースされた41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の衣装姿を公開。胸元が花の刺繍が特徴的なシースルーのノースリーブドレスを着用し、すらりと伸びたヘルシーな腕と美しい素肌が際立っている。
この投稿には「笑顔が素敵」「可愛すぎる」「陶器のような美しさ」「綺麗の一言」「お人形さんみたい」「衣装めちゃくちゃ似合ってる」「上品でお似合い」「心が癒される表情」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳乃木坂「お人形さんみたい」素肌輝くノースリレース衣装
◆田村真佑、ノースリーブの衣装姿公開
田村は「『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』発売中です」とつづり、4月8日にリリースされた41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の衣装姿を公開。胸元が花の刺繍が特徴的なシースルーのノースリーブドレスを着用し、すらりと伸びたヘルシーな腕と美しい素肌が際立っている。
◆田村真佑の投稿に反響
この投稿には「笑顔が素敵」「可愛すぎる」「陶器のような美しさ」「綺麗の一言」「お人形さんみたい」「衣装めちゃくちゃ似合ってる」「上品でお似合い」「心が癒される表情」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】