スカパラ・北原雅彦、バンド活動終了を発表「個人の音楽活動に専念」5月12日開催ライブをもって
【モデルプレス＝2026/04/13】東京スカパラダイスオーケストラのトロンボーンを担当している北原雅彦が、5⽉12⽇開催の「billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホール A」公演をもって、バンド活動を終了すると発表。13日、公式サイトにて報告された。
【写真】】スカパラ脱退メンバーが投稿した直筆文書
公式サイトでは「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホールAの公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました。突然のご報告となり、⽇頃より応援してくださっている皆さまにはご⼼配をおかけすることをお詫び申し上げます」と発表。
「これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません。北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です」としている。
「なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても 東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします」と説明。最後には「これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を温かく⾒守っていただけましたら幸いです。今後とも変わらぬご⽀援のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
同日、北原もコメントを公開し「1988年9月にスカパラに出会って38年！長きにわたり支えてくださったファンの皆様、そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様ありがとうございました」と感謝。
また、メンバーは「⻑い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています」とコメント。「北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、これからも私たちの中に⽣き続けます。大切にしていきます。東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。北原雅彦も、前に進んでいきます。これからも北原雅彦を応援して下さい」と呼びかけ、「自分たちを応援して下さっている方々には、不安や⼾惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています」とつづっている。（modelpress編集部）
東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援していただき、誠にありがとうございます。
この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
26年5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホールAの
公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました。
突然のご報告となり、⽇頃より応援してくださっている皆さまには
ご⼼配をおかけすることをお詫び申し上げます。
これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、
数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。
その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません。
北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。
これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です。
なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても
東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします。
これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を
温かく⾒守っていただけましたら幸いです。
今後とも変わらぬご⽀援のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026年4⽉13⽇
ソニー・ミュージックアーティスツ
この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
2026年5月1日の公演を最後に
東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました。
1988年9月にスカパラに出会って38年！
長きにわたり支えてくださったファンの皆様、
そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様
ありがとうございました。
2026年4月1日
北原 雅彦
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援してくださっている皆さまへ。
この度、トロンボーンの北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することになりました。
⻑い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています。
北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、
これからも私たちの中に⽣き続けます。
大切にしていきます。
東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。
北原雅彦も、前に進んでいきます。
これからも北原雅彦を応援して下さい。
自分たちを応援して下さっている方々には、
不安や⼾惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、
今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています。
自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの⾳楽を届け続けていきます。
引き続き応援して頂けたら、嬉しいです。
2026年4月13日
東京スカパラダイスオーケストラ
メンバー一同
【Not Sponsored 記事】
【写真】】スカパラ脱退メンバーが投稿した直筆文書
◆スカパラ・北原雅彦、バンド活動終了を発表
公式サイトでは「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホールAの公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました。突然のご報告となり、⽇頃より応援してくださっている皆さまにはご⼼配をおかけすることをお詫び申し上げます」と発表。
「なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても 東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします」と説明。最後には「これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を温かく⾒守っていただけましたら幸いです。今後とも変わらぬご⽀援のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
同日、北原もコメントを公開し「1988年9月にスカパラに出会って38年！長きにわたり支えてくださったファンの皆様、そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様ありがとうございました」と感謝。
また、メンバーは「⻑い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています」とコメント。「北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、これからも私たちの中に⽣き続けます。大切にしていきます。東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。北原雅彦も、前に進んでいきます。これからも北原雅彦を応援して下さい」と呼びかけ、「自分たちを応援して下さっている方々には、不安や⼾惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています」とつづっている。（modelpress編集部）
◆発表全文
東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援していただき、誠にありがとうございます。
この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
26年5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホールAの
公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました。
突然のご報告となり、⽇頃より応援してくださっている皆さまには
ご⼼配をおかけすることをお詫び申し上げます。
これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、
数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。
その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません。
北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。
これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です。
なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても
東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします。
これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を
温かく⾒守っていただけましたら幸いです。
今後とも変わらぬご⽀援のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026年4⽉13⽇
ソニー・ミュージックアーティスツ
この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
2026年5月1日の公演を最後に
東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました。
1988年9月にスカパラに出会って38年！
長きにわたり支えてくださったファンの皆様、
そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様
ありがとうございました。
2026年4月1日
北原 雅彦
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援してくださっている皆さまへ。
この度、トロンボーンの北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することになりました。
⻑い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています。
北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、
これからも私たちの中に⽣き続けます。
大切にしていきます。
東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。
北原雅彦も、前に進んでいきます。
これからも北原雅彦を応援して下さい。
自分たちを応援して下さっている方々には、
不安や⼾惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、
今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています。
自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの⾳楽を届け続けていきます。
引き続き応援して頂けたら、嬉しいです。
2026年4月13日
東京スカパラダイスオーケストラ
メンバー一同
【Not Sponsored 記事】