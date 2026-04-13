4人組ロックバンド・SUPER BEAVER（スーパービーバー）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」（毎週金曜22:30〜）。4月10日（金）の放送では、ボーカルの渋谷龍太とドラムの藤原“37才”広明が出演。新体制となった番組内で、リスナーから寄せられた“初”書き込みを紹介。今回の放送では、バンド活動に憧れるリスナーからの切実な悩みに、メンバー自らの経験を交えてアドバイスを送りました。

SUPER BEAVER・渋谷龍太

渋谷：こんばんは。バンド部に関する書き込みが届いているので、紹介させていただきます。SUPER BEAVERの皆さん、はじめまして。初書き込みです。ギターとピアノをやっていて、歌うのも好きなので、いつかバンドを組みたいなと思っています。ですが、そのためにはバンドメンバーを集めないといけないじゃないですか。でも、私はコミュニケーション能力がないし、話しかけるのも苦手で……。どうしたら話しかけられますか。（富山県 15歳 女性）渋谷：まずは初書き込みどうもありがとう！藤原：ありがとう!!渋谷：ということで、藤原さん。バンドを組むにはコミュニケーションが大事ですよ。藤原：大事です。渋谷：あなたは小学校からバンドを組んでいたわけだよね？藤原：バンドをやっています。渋谷：初めて組んだときはどうだったの？藤原：最初、どうやって組んだんだろう……。だけど、僕は紹介してもらったかも！渋谷：小学生で？藤原：僕は、ドラムをやりたかっただけなの。だけど、「バンドを組んだらいいじゃないの？」って、学校の先生に言われて。うちのギターの柳沢（亮太）も同じ学校なんですけど、当時、別々のクラスでギターをやっていて。しょっちゅうは遊んでいなかったんだけど、「柳沢くんと一緒にやれば？」みたいに言われて。渋谷：すごいね！ 仲人がいたんだね。藤原：だから、「やってみたいです！」って言ったら、柳（やなぎ）も「やってみたいです」となって組んだ！渋谷：じゃあ、「バンドをやりたい！」という意思があれば、誰かが誰かをつないでくれる可能性もあるのか！藤原：それも全然あると思うよ！渋谷：あくまでも能動的に動いたほうがいいと思うけれど、もしも話しかけるのが苦手だったり、コミュニケーションを取るのが苦手なら、そういう方法もありかもね！藤原：全然ありだと思うよ！渋谷：でも、気をつけてほしいのが、バンドは組んでからもコミュニケーションが大事だよね。藤原：そうだよ！ 大事だよ！渋谷：「コミュ力がない」とか言ってられない！ 本当にやるなら、気をつけないとね。ということで、バンドについての相談や質問、「こんな楽器をやっているけれど、どうしたらいいでしょう？」といった書き込みもぜひ待っていますので、どんどんください！ よろしくお願いします！

SUPER BEAVER・藤原“37才”広明、渋谷龍太



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