早稲田大学、新発見の構造の２次元酸化鉄の作製に成功したと発表　今後の応用に期待

早稲田大学は、自然界には安定に存在しない構造を持つ２次元酸化鉄の作製に成功したと発表した。

発表によると、早稲田大学の乗松航（のりまつ わたる）教授、物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）の榊原涼太郎（さかきばら りょうたろう）博士（研究当時名古屋大学所属）、日本原子力研究開発機構の寺澤知潮（てらさわ ともお）研究副主幹、東京大学の河内泰三（かわうち たいぞう）技術専門職員、福谷克之（ふくたに かつゆき）教授、名古屋大学の伊藤孝寛（いとう たかひろ）准教授の研究グループは２次元物質であるグラフェンと、３次元物質である炭化ケイ素（ＳｉＣ）基板の界面に、２次元的な構造を持つ酸化鉄を作製する方法を発見。

酸化鉄は様々な構造を持ち、構造によって物性が大きく異なることが知られている。そのため、新しい構造を持った酸化鉄材料の探索は、基礎・応用の両側面で意義深い。２次元酸化鉄を作製する手法を確立できれば、これまでにない物性や機能を持った材料の実現が期待できる。

同大学は、酸化鉄を含む遷移金属酸化物には、高温超伝導を示す銅酸化物や、強相関電子系のマンガン酸化物などがあり、機能の宝庫と呼ばれている。この研究の方法論によって、これらの様々な遷移金属酸化物をグラフェン／ＳｉＣ界面で２次元化できれば、より高温での超伝導や巨大磁気抵抗効果といった興味深い特性の発現が期待されるため、基礎研究と応用技術の両側面で様々な波及効果が期待できるとしている。