集合住宅に2遺体 「娘と妻を殺した」逮捕の55歳男…“持病の治療費などで将来を悲観”か
集合住宅で、親子とみられる2人の女性の遺体が見つかりました。警察は「娘と妻を殺した」などと通報してきた55歳の男を逮捕しました。
■女性2人を…包丁で突き刺すなどして殺害か
成瀬裕平記者（CTV）
「午後1時すぎです。捜査員が続々と現場となったマンションに入っていきます。これから鑑識作業が行われるものとみられます」
愛知県安城市の集合住宅。その一室で殺人事件が起きました。
殺人の疑いで逮捕されたのは、中村孝一容疑者（55）。妻と娘とみられる女性2人を包丁で突き刺すなどして、殺害した疑いが持たれています。
──トラブルは？
近隣住民
「私も感じていなかった。人の目を見て挨拶してくれる方だった。なので『なんで』と」
現場はJR三河安城駅からおよそ2キロ。住宅や農地が広がる静かな地域にあります。
■中村容疑者自ら110番通報 「娘と妻を殺した」
警察によりますと、事件が発覚したのは13日未明。中村容疑者自らの「娘と妻を殺した」という110番通報がきっかけでした。
警察官が駆けつけると、室内で女性2人の遺体が見つかりました。
50代ぐらいの妻とみられる女性。そして、10代半ばぐらいの娘とみられる女性。こちらは、ベッドの上だったといいます。
■容疑者について 近隣住民「普通に挨拶してくれる方」
近隣住民
「きのうからきょうにかけての夜中に物音がして『どこなんだろう』と。規制線を見て『ここだった』と」
──どういった方が住んでいる？
近隣住民
「男性と女性と女の子。いわゆる家庭でいうとお父さん、お母さん、娘さん」
──中村容疑者の人柄は？
近隣住民
「普通に挨拶してくれる方。本当に感じのいい方だった。ただただびっくりで言葉がない」
近隣住民
「通路に出てきた時に雑談や冗談みたいな、明るい。子どもが小さい時に単車の後ろに乗せて、普通だったらエンジンかけて乗るけど、押していてびっくり。すごく真面目だなと」
■中村容疑者もケガ 自分で切りつけか
13日未明、午前0時すぎに自ら110番通報したという中村容疑者。2人を殺害したとみられているのは、11日（土）の午後10時ごろです。
この間、中村容疑者がどのように過ごしていたかは、まだ分かっていません。
一方で明らかになったのは、中村容疑者がケガをしていたということです。その部位は両手首で、自分で切りつけたとみられています。
■中村容疑者 “病気の治療費をめぐって口論に”
病院で治療中だという中村容疑者。警察の調べに対し…
中村孝一容疑者（55）
「間違いないです。（自分に）持病があって治療費などで将来を悲観して犯行に及んだ」（※趣旨の供述）
“病気の治療費をめぐって口論になった”と話しているといいます。警察は回復を待って、事件に至った詳しい経緯などを調べる方針です。