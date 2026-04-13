集合住宅で、親子とみられる2人の女性の遺体が見つかりました。警察は「娘と妻を殺した」などと通報してきた55歳の男を逮捕しました。

■女性2人を…包丁で突き刺すなどして殺害か

成瀬裕平記者（CTV）

「午後1時すぎです。捜査員が続々と現場となったマンションに入っていきます。これから鑑識作業が行われるものとみられます」

愛知県安城市の集合住宅。その一室で殺人事件が起きました。

殺人の疑いで逮捕されたのは、中村孝一容疑者（55）。妻と娘とみられる女性2人を包丁で突き刺すなどして、殺害した疑いが持たれています。

──トラブルは？

近隣住民

「私も感じていなかった。人の目を見て挨拶してくれる方だった。なので『なんで』と」

現場はJR三河安城駅からおよそ2キロ。住宅や農地が広がる静かな地域にあります。

■中村容疑者自ら110番通報 「娘と妻を殺した」

警察によりますと、事件が発覚したのは13日未明。中村容疑者自らの「娘と妻を殺した」という110番通報がきっかけでした。

警察官が駆けつけると、室内で女性2人の遺体が見つかりました。

50代ぐらいの妻とみられる女性。そして、10代半ばぐらいの娘とみられる女性。こちらは、ベッドの上だったといいます。

■容疑者について 近隣住民「普通に挨拶してくれる方」

近隣住民

「きのうからきょうにかけての夜中に物音がして『どこなんだろう』と。規制線を見て『ここだった』と」

──どういった方が住んでいる？

近隣住民

「男性と女性と女の子。いわゆる家庭でいうとお父さん、お母さん、娘さん」

──中村容疑者の人柄は？

近隣住民

「普通に挨拶してくれる方。本当に感じのいい方だった。ただただびっくりで言葉がない」

近隣住民

「通路に出てきた時に雑談や冗談みたいな、明るい。子どもが小さい時に単車の後ろに乗せて、普通だったらエンジンかけて乗るけど、押していてびっくり。すごく真面目だなと」

■中村容疑者もケガ 自分で切りつけか

13日未明、午前0時すぎに自ら110番通報したという中村容疑者。2人を殺害したとみられているのは、11日（土）の午後10時ごろです。

この間、中村容疑者がどのように過ごしていたかは、まだ分かっていません。

一方で明らかになったのは、中村容疑者がケガをしていたということです。その部位は両手首で、自分で切りつけたとみられています。

■中村容疑者 “病気の治療費をめぐって口論に”



病院で治療中だという中村容疑者。警察の調べに対し…

中村孝一容疑者（55）

「間違いないです。（自分に）持病があって治療費などで将来を悲観して犯行に及んだ」（※趣旨の供述）

“病気の治療費をめぐって口論になった”と話しているといいます。

警察は回復を待って、事件に至った詳しい経緯などを調べる方針です。