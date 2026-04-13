IVEが、BLACKPINKやLE SSERAFIMを抑え、韓国で3月のガールズグループ・ブランド評価で1位に輝いた。

韓国企業評判研究所が、3月12日から4月12日までのブランド評判ビッグデータを分析したもの。4724万7527件をもとに、ガールズグループのブランドに対する参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数でブランド評判指数を測定した。

算出された指数としてIVEが、参加指数14万1712、メディア指数120万9475、コミュニケーション指数228万8046、コミュニティー指数273万3274となり、ブランド評価指数は637万2506と分析された。

2位のBLACKPINKは595万8864だった。3位LE SSERAFIMは227万3462と続いた。他に主なグループとして4位にaespa、6位TWICE、19位ILLITが入った。

ブランド評判指数は、消費者のオンライン行動がブランド消費に大きな影響を与えることから、ブランドビッグデータ分析を通じて作成された指標という。ガールズグループブランド評判指数は、ガールズグループに対する肯定と否定の評価、メディアの関心度、消費者の関心とコミュニケーション量を測定。ブランド評価モニターのチャンネル分析も含まれている。