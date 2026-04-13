B1残り8試合時点の“仮想”CS組み合わせ…北海道などWC争い後退、現状だと準々決勝で宇都宮vs千葉J

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◆■群馬12連勝、琉球8連勝…上位進出狙う

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、4月12日に第31節が終了した。長崎ヴェルカがクラブ史上初のチャンピオンシップ進出を決めたが、残り7つの出場枠は未確定。残り8試合となったレギュラーシーズン最終盤も、上位争いから目が離せない。


　東地区では、首位の宇都宮ブレックスが連勝し、地区優勝マジック6と前進。第31節GAME1を制し地区2位に浮上した群馬クレインサンダーズは、勢いそのままにクラブ記録を更新する12連勝を飾った。依然として首位と2位の間には3ゲーム差があるが、今週末の第33節には群馬のホームで“首位攻防”の直接対決が行われる。リーグ連覇を目指す宇都宮にとって、隣県のライバルは不気味な存在と言えるだろう。


　東地区3位以下の上位集団も、熾烈なシード争いを繰り広げている。3位・千葉ジェッツは滋賀レイクス相手にホーム2連敗を回避し、2位・群馬との1ゲーム差をキープ。4位・アルバルク東京も5連勝と息を吹き返し、同差で群馬を追いかけている。一方、初のCS進出を目指すレバンガ北海道と仙台89ERSは、上位相手に連勝ならず。CS出場ラインとなるワイルドカード4位まで、北海道が3ゲーム差、仙台が4ゲーム差と苦しい状況になった。


　長崎がCS進出一番乗りとなった西地区では、シーホース三河vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズの上位対決が1勝1敗の痛み分けとなったなか、3位・琉球ゴールデンキングスが連勝を8に伸ばした。2位・名古屋Dとの差は2勝。次節の直接対決次第では、さらに混戦となる可能性もある。


　現時点での“仮想”CS組み合わせは、長崎vsA東京、群馬vs琉球、名古屋Dvs三河、宇都宮vs千葉Jというクォーターファイナルの対戦カード。僅差のクラブも少なくなく、最終盤までシード順争いに注目だ。


　第31節終了時点の順位表と、15日に開催される第32節の対戦カード一覧は以下の通り。


◆■B1第31節終了時点の順位表

※各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出


【東地区】

1位　39勝13敗　宇都宮ブレックス

2位　36勝16敗　群馬クレインサンダーズ

3位　35勝17敗　千葉ジェッツ

4位　35勝17敗　アルバルク東京

5位　32勝20敗　レバンガ北海道

6位　31勝21敗　仙台89ERS

7位　23勝29敗　横浜ビー・コルセアーズ

8位　22勝30敗　サンロッカーズ渋谷

9位　17勝35敗　越谷アルファーズ

10位　16勝36敗　アルティーリ千葉

11位　15勝37敗　茨城ロボッツ

12位　14勝38敗　川崎ブレイブサンダース

13位　10勝42敗　秋田ノーザンハピネッツ


【西地区】

1位　41勝11敗　長崎ヴェルカ

2位　39勝13敗　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

3位　37勝15敗　琉球ゴールデンキングス

4位　36勝16敗　シーホース三河

5位　31勝21敗　三遠ネオフェニックス

6位　29勝23敗　広島ドラゴンフライズ

7位　27勝25敗　佐賀バルーナーズ

8位　23勝29敗　島根スサノオマジック

9位　21勝31敗　滋賀レイクス

10位　20勝32敗　大阪エヴェッサ

11位　18勝34敗　京都ハンナリーズ

12位　17勝35敗　ファイティングイーグルス名古屋

13位　12勝40敗　富山グラウジーズ


【ワイルドカード】

1位　37勝15敗　琉球ゴールデンキングス

2位　36勝16敗　シーホース三河

3位　35勝17敗　千葉ジェッツ

4位　35勝17敗　アルバルク東京

5位　32勝20敗　レバンガ北海道

6位　31勝21敗　仙台89ERS

7位　31勝21敗　三遠ネオフェニックス

8位　29勝23敗　広島ドラゴンフライズ


◆■B1第32節の対戦カード

長崎ヴェルカ vs 広島ドラゴンフライズ

レバンガ北海道 vs アルティーリ千葉

仙台89ERS vs 秋田ノーザンハピネッツ

茨城ロボッツ vs 越谷アルファーズ

宇都宮ブレックス vs 大阪エヴェッサ

サンロッカーズ渋谷 vs 群馬クレインサンダーズ

川崎ブレイブサンダース vs 千葉ジェッツ

横浜ビー・コルセアーズ vs アルバルク東京

富山グラウジーズ vs ファイティングイーグルス名古屋

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 琉球ゴールデンキングス

滋賀レイクス vs 三遠ネオフェニックス

島根スサノオマジック vs 京都ハンナリーズ

佐賀バルーナーズ vs シーホース三河


【動画】注目の上位対決！三河がリベンジ成功…名古屋D戦のハイライト映像