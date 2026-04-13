Snow Manが、最新曲「SAVE YOUR HEART」のMVを公開した。

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同楽曲は、宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌。4月29日リリースのSnow Man13枚目のシングルにも収録される予定だ。

愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングの同楽曲は、“包み込む愛”=「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲だ。

4月5日正午には、Snow ManオフィシャルXに「0」と「1」からなる謎の数字の羅列が突如投稿された。この正体は、コンピュータが直接理解できる機械語“バイナリコード”であり、暗号化されたメッセージを解読すると「2026.4.12 21:00 SAVE YOUR HEART MV」となり、MVの公開日時の告知となっていた。

今回公開されたMV映像の舞台は、かつての文明の名残である巨大建造物が立ち並び、静止した未来が広がる400年後の地球。この荒廃した世界にリング状の宇宙船で降り立った最新のアンドロイドであるSnow Manが、無機質な大地を再生していく。瓦礫からの都市の再構築や植物が芽吹く様子を、サイバーパンク調のグラフィックで描写。中盤からのダンスシーンに伴って空間がコンクリートから緑へと変化し、終盤には自然を取り戻したハート型の地球が映し出され、楽曲のタイトルである「SAVE YOUR HEART」のコンセプトを表現した映像に。SFの世界観と彼らのパフォーマンスが融合した仕上がりとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）