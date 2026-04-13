ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【長崎の女傑】日本初の女性貿易商「大浦 慶」生誕200年 顕彰碑建立… 【長崎の女傑】日本初の女性貿易商「大浦 慶」生誕200年 顕彰碑建立やミュージカル制作も《長崎》 【長崎の女傑】日本初の女性貿易商「大浦 慶」生誕200年 顕彰碑建立やミュージカル制作も《長崎》 2026年4月13日 19時46分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎が生んだ女性貿易商の生誕200年に向けた記念事業が発表されました。 顕彰碑の建立やミュージカル制作を通して功績を次世代に伝える取り組みが動き出します。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【エブリィセレクト】目元の美しさを引き出す「アイリスト」培った技術を全国の舞台で披露《長崎》 【ヴェルカ】日本代表同士の対決も「北海道に勝利でCS進出1番乗り」西地区の優勝マジック“6”に《長崎》 【日焼け対策】春の紫外線に注意！ 「今からできる対応策」皮膚科やドラッグストアで調査《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, 墓, 上田, 在宅医療, ホテル, 老後, 配線, 大船, フローリング, 明大前