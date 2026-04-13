ReoNa、最新曲「結々の唄」のMVをプレミア公開！YouTube未公開ライブ映像を含む特別配信も決定
ReoNaの新曲「結々の唄」のMVが、4月20日20時にYouTubeでプレミア公開される。
■楽曲の背景にある風景や空気感を映像として表現
「結々の唄」は、3月7日にReoNaが故郷・奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露され、同日配信リリース。
奄美大島に伝わる人と人とが支え合いながら生きていく「結（ゆい）の精神」を伝えた楽曲で、「よーりよーり」「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が歌詞の一節に盛り込まれている。
MVは、奄美大島で撮影が行われ、楽曲の背景にある風景や空気感を映像として表現した。
MVプレミア公開に先駆け、同日19時からReoNaの過去のライブ映像を抜粋した約1時間の特別ライブ配信が、ReoNaのオフィシャルYouTubeチャンネルで実施されることも決定した。
本配信には、YouTube未公開のライブ映像も含まれており、これまでのライブパフォーマンスをまとめて体感できる。
なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイムのみでの視聴となる。
■リリース情報
2026.03.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「結々の唄」
■【画像】ReoNaのアーティスト写真
【画像】MV公開タイムテーブル
■関連リンク
ReoNa OFFICIAL YouTube
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/