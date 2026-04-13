※4月21日、東証グロース市場に上場予定のバトンズ <554A> [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。



●バトンズ <554A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：4月21日



事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の

企画・開発・運用



公開価格：660円

仮条件：630円～660円

想定発行価格：660円



上場時発行済み株式数：462万2300株

公募：31万株

売り出し：35万2500株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万9300株

ブックビルディング期間：4月6日～10日

公開価格決定日：4月13日

申込期間：4月14日～17日

払込日：4月20日



主幹事：大和証券



[2026年4月13日]



株探ニュース