※4月21日、東証グロース市場に上場予定のバトンズ <554A> [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。

●バトンズ <554A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：4月21日

　事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の
　　　　　　企画・開発・運用

　公開価格：660円
　仮条件：630円～660円
　想定発行価格：660円

　上場時発行済み株式数：462万2300株
　公募：31万株
　売り出し：35万2500株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万9300株
　ブックビルディング期間：4月6日～10日
　公開価格決定日：4月13日
　申込期間：4月14日～17日
　払込日：4月20日

　主幹事：大和証券

[2026年4月13日]

株探ニュース