本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (13日大引け後 発表分)
※4月21日、東証グロース市場に上場予定のバトンズ <554A> [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。
●バトンズ <554A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：4月21日
事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の
企画・開発・運用
公開価格：660円
仮条件：630円～660円
想定発行価格：660円
上場時発行済み株式数：462万2300株
公募：31万株
売り出し：35万2500株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万9300株
ブックビルディング期間：4月6日～10日
公開価格決定日：4月13日
申込期間：4月14日～17日
払込日：4月20日
主幹事：大和証券
[2026年4月13日]
株探ニュース
●バトンズ <554A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：4月21日
事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の
企画・開発・運用
公開価格：660円
仮条件：630円～660円
想定発行価格：660円
上場時発行済み株式数：462万2300株
公募：31万株
売り出し：35万2500株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万9300株
ブックビルディング期間：4月6日～10日
公開価格決定日：4月13日
申込期間：4月14日～17日
払込日：4月20日
主幹事：大和証券
[2026年4月13日]
株探ニュース