「痩せましたな」復帰・マツコの近影に反響「無理なさらずに」「目の下黒い〜」
タレントのマツコ・デラックスが、13日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』に生出演。約2ヶ月ぶりに同番組月曜レギュラーとして復帰した。月曜コメンテーターの若林史江氏は放送後、自身のXを更新し、マツコとの2ショットを公開した。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
マツコは、2月9日放送の『5時に夢中！』に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養していた。
この日は冒頭からスタジオに登場。「マツコさん、お帰りなさい」と迎えられると、「私もうね、ファイア（Financial Independence, Retire Early”）できるんですよ。本当にもうね、もう労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて、ほんとにごめんなさい。ほんとに働きたくないんですけども。すいません」とのっけから、“マツコ節”全開。「本当に働きたくない！」と叫んだ。
若林氏の投稿では「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」とつづり、マツコとの2ショットを披露した。この投稿には「痩せましたな」「目の下黒い〜」とのコメントのほか「無理なさらずに」といたわるコメントも寄せられている。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
マツコは、2月9日放送の『5時に夢中！』に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養していた。
若林氏の投稿では「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」とつづり、マツコとの2ショットを披露した。この投稿には「痩せましたな」「目の下黒い〜」とのコメントのほか「無理なさらずに」といたわるコメントも寄せられている。