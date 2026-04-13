ボートレース浜名湖のルーキーシリーズ第6戦は13日、準優勝戦が行われた。勝ち上がった6人が14日12Rの優勝戦に進出。1号艇の西川拓利を軸に激戦が展開される。

4連勝の勢いは緑の枠をも打ち砕いた。準優10Rは3連単2万5030円の波乱。6号艇の佐藤航（26＝埼玉）が5コースから突き抜けた。これで5連勝でのファイナル進出だ。

「（ピットアウトを告げる）ブザーに一番近いので、よく聞こえましたね」

レース後は気持ちよさそうに進入を振り返った。ブザーの音を合図に素早くピットを飛び出した佐藤。5コースを取れたこと、これが大きかった。1マークは冷静な差しハンドル。あとは自慢の舟足が1着へとエスコートしてくれた。

思えば転覆からシリーズが始まった。おまけに2、3走目はともに5着。それが1着で優出するのだから、ボートレースは何があるか分からない。

「ずっと本体のパワーは感じていました。足は全部いいですよ。ここまで来たんで、頑張って優勝したいですね」

優勝戦は3号艇で挑む。勢い、リズムなら誰にも負けない。無敵の6連勝で4回目の優勝を成し遂げるか。