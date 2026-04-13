Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

IoT・スマートホーム家電を展開するSwitchBotは、「スマートサーキュレーター Lite」を18％オフの8,980円（税込）で販売しています。

SwitchBot サーキュレーター Lite 静音 首振り - スイッチボット 扇風機 ~30畳 DCモーター 省エネ 無段階風量調整 リモコン付き Alexa Google Home Siriに対応 スイッチボット(SwitchBot) Amazon ポチップ ポチップ

静かなのに30畳の広さでも使えるスマートサーキュレーター

↑SwitchBotの「スマートサーキュレーター Lite」

「スマートサーキュレーター Lite」は、独自の「SilenTech」静音技術搭載で、運転音22dBと優れた静音性を実現。さらに、羽根径23cmのビッグサイズで大風量も兼ね備えており、30畳のリビングでは10分で約2度気温を下げられるといいます（そよ風モード）。

また、「自動3D首振り」が搭載されており、アプリで好みの角度に固定して送風することが可能。置く場所に関係なく心地よい風を感じられるとうたいます。加えて、スマートスピーカーを通じての音声操作にも対応。サーキュレーター本体やリモコンはもちろん、声でサーキュレーターを起動できるのもうれしいポイントです。

まもなく始まる夏に向けて、お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

夏目前！スマートサーキュレーターを買うなら今がチャンス！

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