【セリア】に大感謝ッッ♡ 持ち歩いて自慢したい可愛さ！「ファンシー雑貨」

持っているだけで気分が上がる「ファンシー雑貨」をゲットしたいなら、今すぐ【セリア】へ足を運んでみて。友人や家族に思わず自慢したくなりそうな、可愛いすぎるアイテムが\110（税込）で手に入ります。今回は、夢中になる可愛さが魅力のファンシー雑貨を紹介します。

見つけた瞬間手に取りたくなるキュートなポーチ

見ているとつい食べてしまいたくなりそうな「ミニ収納ケース パンケーキ」。サイズは、手のひらほどの大きさで、イヤホンやリップクリームなど、外出時のちょっとした小物を入れるのにぴったりです。パンケーキ以外にも、食パンや目玉焼きのデザインも販売されているので、ぜひ全種類チェックしてみて。

自分好みにファンシー雑貨を作ろう

「バインダーアルバムキーホルダー」は、手持ちのシールを自由に貼って、オリジナルキーホルダーを作れるアイテム。バインダーの形は四角形とハート形の2種類で、それぞれ3枚ずつアクリルプレートが付いています。推しのキャラクターシールを貼ったり、テーマを決めてシールを貼ったり、さまざまな楽しみ方ができるのも、このキーホルダーの魅力です。

【セリア】の「ファンシー雑貨」は、つい持ち歩きたくなる可愛いアイテムばかり。手に取るたびに気分が上がる可愛さなので、ぜひお近くの店舗で実物をチェックしてみて。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる